Conoce la canción que robo Cristina Aguilera a Selena Quintanilla

De acuerdo con la serie biográfica de la cantante Selena Quintanilla, por decisión de su padre, "La Reina del Tex Mex" comenzó a cantar en español, pese a que no hablaba el idioma, para cautivar a un público que se dividía entre México y Estados Unidos.

Selena Quintanilla, también conocida como "La Reina del Tex Mex", fue asesinada cuando se preparaba para dar el gran salto al mundo de la música en inglés con su disco "Dreaming of You", que fue lanzado después de su muerte.

Sin embargo, su mayor sueño era hacer un álbum con temas en inglés, el cual se le concedió, pero se vio truncado debido a su asesinato a manos de Yolanda Saldívar, su amiga y presidenta de su club de admiradores, en un motel de Corpus Christi el 31 de marzo de 1995.

La canción que robo Cristina Aguilera a Selena Quintanilla

Selena falleció a los 23 años de edad

Debido a esta situación que conmocionó a los seguidores de la cantante, algunas canciones del disco no fueron grabadas, tal fue el caso de " Baby, I'm In Heaven" y "So Emotional".

Según un portal dedicado a Selena, "Baby, I'm In Heaven", de Trey Lrenz, fue otorgada a Rebbie Jackson para su álbum "Yours Faithfully". Mientras que "So Emotional" fue cedida a Christina Aguilera para su primer álbum homónimo, que fue publicado el 24 de agosto de 1999.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, Yolanda Saldívar afirmaba que le disparó a Selena durante una discusión sobre las acusaciones en las que el padre de la cantante afirma que Saldívar le robaba dinero a las cuentas de Selena Quintanilla.

La cantante se encontraba gozando del éxito de su carrera musical y tenía un futuro prometedor apegado a su emprendimiento. Selena falleció a los 23 años de edad. Tras 26 años de su muerte, su voz sigue presente por medio de sus canciones.

