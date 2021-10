Conoce el origen del meme de botas, Quico y Chucky contado por Santa Fe Klan

Los memes en redes sociales crecen cada día más, y cada cierto tiempo surge uno nuevo que enloquece a los internautas, siendo el meme del momento ‘El botas, el Quico y el Chucky’, aunque la gran mayoría de los usuarios no tienen idea de qué significa ni de dónde salió, algo que cambiará porque ahora te lo explicaremos.

Durante una entrevista hecha al famoso rapero mexicano Santa Fe Klan, donde narró una de las historias de su juventud en su barrio de Guanajuato, la cual fue tan intensa y tan graciosa que originó el popular meme, el cual es una historia de muerte y tragedia, sin embargo eso no detuvo a nadie para convertirla en un meme.

Durante las últimas semanas te hemos hablado de Quién es Santa Fe Klan, así como de sus mejores canciones y presentaciones, pero ahora en La Verdad Noticias te hablaremos de la historia de este famoso meme que ha matado a carcajadas a internautas en redes sociales.

Santa Fe Klan explica origen de su meme en entrevista

La entrevista de Santa Fe Klan es bastante graciosa

Durante una entrevista hecha al rapero por el famoso comediante Franco Escamilla donde le preguntó a Santa Fe Klan sobre sus inicios en la música y si recordaba cuál fue su primera canción, a lo que él respondió que fue un tema titulado ‘niño’, y posteriormente comenzó a contar la historia del mismo.

La canción estaba dedicada a uno de sus amigos al que le decían ‘El Quico’, quien lamentablemente falleció, ya que se drogaba con las conocidas ‘monas’, mientras que también mencionó a otros dos de sus amigos, conocidos como ‘El botas y el chucky’, mismos que vivían en una peña cerca de su zona, y acostumbraban a beber y drogarse.

El meme más gracioso de Santa Fe Klan

Seguramente has visto la imagen de ‘El quico, el botas y el chucky’ en un escenario de barrio y no le has entendido, por lo que te revelamos que tendrás que ver la entrevista para poder entenderlo, y te garantizamos que te sacará una carcajada por la forma en la que el rapero cuenta la historia, que forma parte de sus orígenes, ya que aunque muchos se rieron, en ese tiempo si fue un fuerte golpe para él perder a sus tres amigos.

Si quieres conocer más sobre el rapero te invitamos a leer nuestras notas, pues incluso te recomendamos las mejores canciones de Santa Fe Klan para dedicar, ya que a pesar de su estilo, también tiene un lado romántico, mismo que lo ha hecho ganar mucha popularidad entre los fans del rap.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!