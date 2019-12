Conoce el calendario de conciertos y eventos de música en la CDMX este 2020

Durante 2020 tendremos varias sorpresas en la escena musical de la Ciudad de México, no solo los ya tradicionales festivales como Corona Capital y el Vive Latino, también podremos disfrutar de los esperados regresos y la presentación por primera vez de algunas de las mejores y solistas.

En La Verdad te compartimos la primera parte de lo más destacado del calendario de conciertos del año en la capital de nuestro país para que vayan agendando su evento favorito.

“Seventeen” destaca por sus complejas coreografías, sincronización y alto nivel vocal. Además, son famosos por no casarse con un género y experimentar nuevas tendencias musicales

SEVENTEEN

17 de enero. Palacio de los Deportes

El grupo surcoreano de K-pop, “Seventeen", visita por primera vez la Ciudad de México con su gira “Seventeen World Tour Ode To You”, el 17 de enero en el Palacio de los Deportes. Ellos presentarán su nuevo disco, “An Ode”, publicado en septiembre de 2019. Integrada por 13 jóvenes de Corea, China y Estados Unidos, “Seventeen” está formada por tres subunidades: vocal, hip hop y performance. En 2015 lanzaron su EP “17 CARAT”, e hicieron su debut oficial en 2016 con el disco “Love & Letter”, del que se desprenden los sencillos como "Pretty U" y "Hit Song".

Además, ellos escriben sus propias canciones, generar sus coreografías y desarrollar el concepto de sus propios discos.

A más de 40 años de su formación, Foreigner continúa con rotación masiva en estaciones de radio clásicas y con éxito continuo de sus álbumes en el Top 200 de Billboard.

FOREIGNER

28 de febrero. Palacio de los Deportes

La banda reconocida a nivel mundial por su éxito número 1 “I Want To Know What Love Is”, Foreigner, ofrecerá un concierto en el 2020 en la Ciudad de México.

Ofreciendo uno de los actos de Rock más populares con giras con entradas agotadas y ventas de álbumes que superan los 80 millones; autores de algunos de los himnos del Rock como "Juke Box Hero", "Cold As Ice", "Hot Blooded", y ”Waiting For A Girl Like You", entre otros, Foreigner se presentará en el Palacio de los Deportes el 28 de febrero del próximo año.

Durante estos años han en el Hellow Festival desde Zoé, pasando por Maroon 5 hasta LCD Sound System.

HELLOW FESTIVAL 2020

28 de marzo. Parque Bicentenario

El Hellow Festival, es un evento originario del norte de México, que ha reunido a más de 500,000 fans de todo el país durante los últimos 10 años conectando a los jóvenes con la música, generando alegría y felicidad todos juntos. Se caracteriza por ser un festival joven, creado por amantes de la música, para los amantes de la música, presentando lo mejor y más actual de las propuestas nacionales e internacionales. Hasta el momento el único artista que ha sido confirmado ha sido Future, uno de los raperos más influyentes del momento, quien confirmó esta noticia a través de su cuenta oficial de Twitter.

Thom York Tomorrow´s Modern Boxes será el plato principal en el esperado Festival Ceremonia que tendrá como sede el Campo Marte.

FESTIVAL CEREMONIA

Sábado 25 de abril. Campo Marte.

Ceremonia es una celebración cultural, un festival que engloba lo mejor y más representativo de la escena musical nacional e internacional en un fin de semana. Con 7 años de existencia, este festival presenta una experiencia única en la que música y expresiones culturales y gastronómicas se mezclan en una jornada de diversión. En esta edición del 2020, participarán entre otros los siguientes artistas: Thom Yorke, Tainy, Rels B, Oaloma Mami, L´Imératrice, Nicki Nicole, Jpegmafia, Slowtahi, Kandy Cain, Omar Apollo, Yves Tumor & Its Band, Joe Kay, Vegyn, Robot, Remi Wolf, Tygapaw, Maye, Phasmahammer, Papi Juice, Kiddie Gang, Noah Pino Palo y Ali Gua Gua.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

https://laverdadnoticias.com/seccion/yucatan/

Cinco años han pasado desde la última vez que se presentó en la Ciudad de México, en la cual abarrotó el recinto de Azcapotzalco con dos fechas sold out.

MICHAEL BUBLE

Jueves 23 de abril. Arena CDMX

Michael Bublé prepara un regreso triunfal a la capital del país como parte de su gira An Evening with Michael Bublé. Con una voz sin igual en el mundo musical, el cantante barítono, ha conquistado el mundo con sus interpretaciones y planea hacer lo mismo el 23 de abril en la Arena CDMX. Siendo un maestro sobre el escenario, la calidad que imprime en cada una de sus presentaciones ha dejado multitudes atónitas por todo el globo. Desde el inicio de su carrera, en el año 2003, ha sacado ocho proyectos discográficos, los cuales han sido alabados por la crítica internacional y sus fanáticos, llevándolo a ser uno de los artistas mejores vendidos de la década pasada.

Ricardo D. Pat