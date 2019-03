Conoce cuanto dinero vale cada miembro del clan Kardashian-Jenner

Hace un par de días, la revista Forbes anunció en su edición de marzo que Kylie Jenner se convirtió en la joven más rica del mundo al ganar $1 billón de dólares anuales, reemplazando así, a Mark Zuckerberg, el creador de Facebook.

Cabe destacar que la riqueza de Kylie proviene de su empresa de maquillaje llamado: ‘Kylie Cosmetics’, marca que ganó fama en poco tiempo a través de su difusión en redes sociales.

Ahora, tras salir a la luz la fortuna que llena los bolsillos de Kylie Jenner, los fans de la familia tuvieron mucha curiosidad por saber cuanto dinero recibe cada miembro de los Kardashian-Jenner.

1. KYLIE JENNER - $1 BILLÓN DE DÓLARES

El integrante más valioso de la familia sin duda es Kylie Jenner, quien se dio a conocer por participar en el programa de su familia ‘Keeping Up With The Kardashians’; con el tiempo abrió su propia empresa de maquillaje ‘Kylie Cosmetics’. Su valor neto es de un $1 billón de dólares.

2. KIM KARDASHIAN - $350 MILLONES DE DÓLARES

Le sigue Kim Kardashain, además de ser modelo, ella también es empresaria y ha credo varios negocios como su propio videojuego y sus Kimojis, su propia marca de ,maquillaje y de perfumes, ‘ KKW Beauty y KKKW Fragances’. Su valor neto es de $350 millones de dólares.

3. CAITLYN JENNER - $100 MILLONES DE DÓLARES

La tercera en la lista es Caitlyn Jenner, gracias a su propio programa ‘Yosoy Cast’ y su libro ‘El secreto de mi vida’, además de seguir conservando sus tratos por sus años de gloria como atleta. Su valor neto es de $100 millones de dólares.

4. KRIS JENNER - $90 MILLONES DE DÓLARES

La gran matriarca, Kris Jenner, ella fue quien inició con el programa de la familia, del cual es la productora ejecutiva, además de ser la manager se todas sus hijas por lo que toma el 10% de sus ganancias. Su valor neto es de $90 millones de dólares.

5. KHLOÉ KARDASHIAN - $40 MILLONES DE DÓLARES

Le sigue Khloé Kardashian, siguiendo con la dinastía, ella también tiene su propia marca de ropa ‘Good America’, con la cual llegó a recaudar más de un millón de dólares el día de su lanzamiento, pero su más grande logro fue su libro en el que relató cómo perdió peso, además de tener su propio programa en el que ayuda a las personas a perder tallas. Su valor neto es de $40 millones de dólares.

6. KOURTNEY KARDASHIAN - $35 MILLONES DE DÓLARES

Kourtney Kardashian, la madre de tres le debe su fortuna al programa de televisión de su familia; junto a sus hermana tienen varias tiendas de ropa llamadas ‘Dash’ con las cuales han hecho millones. Su valor neto es de 35 millones de dólares.

7. KENDALL JENNER - $30 MILLONES DE DÓLARES

Kendall Jenner, aunque ella se ha abierto camino por ella misma como modelo, su patrimonio no es tan grande como el de sus hermanas, aunque desfila para las casas de moda más prestigiosas no le ha dejado tantos millones; junto a su hermana Kylie, creó su propia compañía de ropa.

8. ROB KARDASHIAN - $10 MILLONES DE DÓLARES

Por último, pero no menos importante, Robert Kardashian, quien ha obtenido su fortuna por su participación en el programa de la familia Kardashian - Jenner y el spin-off ‘Rob & Chyna’; además creó su propia marca de calcetines ‘Arthur George Socks’. Su valor neto es de 10 millones de dólares.

