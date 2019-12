Conoce cuáles son los tres peores animes de la década ¿Está tu favorito?

La tradición marca que ese día es para realizar bromas engañando a otras personas, y que viene del mismo Rey Herodes, quien pensó por años que Jesús había muerto en medio de su orden al ejército. En la Edad Media tuvo un origen pagano, se combinó con un rito llamado “la fiesta de los locos”, en la cual se consideraba que nadie tenía culpa de nada y todo estaba permitido. La Iglesia, con el fin de calmar las excentricidades de los participantes, hizo que esta celebración coincidiera con la de los Santos Inocentes. . . . . . #inocentepalomita #diadesantosinocentes #tedejasteengañar #bromaspesadas #broma

A post shared by La Verdad Noticias (@laverdad.noticias) on Dec 28, 2019 at 5:53pm PST