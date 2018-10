Conoce al leal compañero de Jennifer Aniston

El papel que la catapulto a la fama rotunda, fue el de Rachel Green de la serie cómica “Friends”, la cual se estrenó desde hace más de 2 décadas, desde entonces Jennifer Aniston ha mostrado un look fresco con su singular melena, ya sea corta y con volumen en las raíces o larga y alaciada con plancha, miles de mujeres de todos los rincones del mundo han tratado de imitarla a lo largo de décadas con mayor o menor éxito.

Uno de los hombres más importantes en la vida de Aniston, sin duda ha sido el incondicional Chris McMillan, pues ha sido el hombre que la ha hecho lucir espectacular y el cual ha demostrado su leal amistad para con la hermosa actriz. Es la misma Jennifer quien lo describo como el marido "que nunca se casará" con ella, pues es gay.

Detrás de todos esos peinados icónicos de la actriz hay un solo hombre, y uno de los más importantes en su vida, además: Chris McMillan.

Ya suma más de 25 años la relación que Jennifer y Chris han forjado y se basa principalmente en el talento de Chris para imaginar nuevas creaciones que nadie más sabe controlar. 'El Rachel', como se conoce al estilismo que popularizó en los noventa, se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para ella porque no era capaz de mantenerlo bajo control sin su ayuda.

"Primero te sientes guapa y sexy y viva, y luego te das cuenta de que en realidad estás jodi** porque nadie tiene la habilidad de hacer lo que Chris hacía con ese corte de pelo. Yo solía referirme a esos años como el período Rachel, cuando llevaba ese corte de pelo que me hacía pensar: 'Vaya, estoy increíble', pero luego me veía abandonada a mi suerte y parecía que llevaba un sacate encrespado en la cabeza porque no tenía ni idea de cómo peinarme. Nadie parecía saber hacer lo que había él y me he dado cuenta de que eso se llama crear estabilidad laboral para uno mismo, así que bien hecho en ese sentido", aseguró muy seria la intérprete desde el escenario, aunque como ella misma se encargó de aclarar era capaz de perdonar a Chris por esa 'dependencia' que le había creado al saber que es una de las persona más generosas que ha conocido con la habilidad de "curar" a otros.

"Consigue que todo el mundo luzca y se sienta mejor. Desde los profesores a los que les regala cortes gratis a las mujeres y hombres que reciben quimioterapia y que necesitan que les rapen la cabeza con dignidad y estilo. Y él no para nunca ahí, también se encarga de alterar sus pelucas para que se sientan y estén igual de atractivos que antes de su tratamiento", explicó orgullosa a todo el público.