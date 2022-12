Conoce al guapo actor que es Alfie en “Emily en París”

Emily en París es una de las series más exitosas de Netflix y desde la primera temporada nos mostraron todo el glamour y elegancia que caracteriza a Francia por ser uno de los países más importantes en la industria de la moda.

En esta ocasión han contado una historia llena de enredos amorosos y nos han dado a actores muy guapos, entre ellos Lucien Laviscount, que ya está causando mucho furor en las redes con su atractivo físico.

Hay que destacar que será este 21 de diciembre cuando se estrene la tercera temporada de Emily en París, serie protagonizada por Lily Collins y en la tercera temporada todo indica que conoceremos a profundidad a un nuevo interés amoroso de Emily, Alfie a quien vimos en los últimos capítulos de la temporada dos.

¿Quién es Lucien Laviscount?

Lucien Laviscount

Se sabe que Alfie es un hombre de negocios originario de Londres que por cuestiones de trabajo termina en París y conoce a la simpática Emily de quien queda enamorado a tan sólo días de conocerla.

Lucien Laviscount nació el 9 de junio de 1992 en Burnley, Reino Unido. El famoso comenzó una carrera como modelo a los 10 años. El histrión ha demostrado su gusto por la fotografía además que es un gran fan de fútbol.

Por si fuera poco, su galantería y coquetería la trae desde pequeño, ya que cuando era un niño se atrevió a coquetear con una joven mientras él se encontraba en una tienda, anécdota que contó en el programa de Harry Connick Jr.

“Estaba de compras con mi madre en la ciudad y había una hermosa asistente de la tienda. Ella probablemente tenía unos 18 años y yo unos 10. Fui allí, descarado y audaz, y le dije:

Lucien Laviscount en Emily in París

“¿Nos vamos de aquí o qué? Porque no sé tú, pero creo que el Rey León se está proyectando por aquí cerca’”.

Lo que él no se imaginó que esta joven le diría a su mamá sobre un casting que estaba haciendo la marca de ropa infantil de David Beckham: “Esta mujer me escuchó y le dijo a mi mamá: ‘Escuche, él tiene corazón. Estoy haciendo un casting para esta nueva marca de ropa para niños. Sería genial, debería traerlo a una audición’. Y conseguí el trabajo”.

Tras comenzar una carrera como modelo, poco a poco le surgieron ofertas para empezar a desarrollarse como actor, fue así que sus primeros trabajos fueron en series de televisión de la BBC como Clocking Off, Johnny & The bomb y New Street Law, Grange Hill, entre otras.

Los inicios de este actor en Disney

En el 2008 tuvo la oportunidad de trabajar con Disney en la serie Life Bites y tres años después se aventuró a participar en el reality Celebrity Big Brother. Su carisma, así como su romance dentro de la casa con la cantante Kerry Katona lo llevó hasta casi el final de la competencia, fue así que quedó en el quinto lugar.

Al salir del reality inició otra faceta en su carrera: la música, por que sacó su canción Dance with you junto con el rapero estadunidense MANN, sin embargo, siguió su camino en la actuación por lo que en el 2014 obtuvo un papel en la serie Supernatural: Bloodlines y después en Scream Queens, Snatch y Katy Keene.

Cabe destacar que tras su aparición en estas series tuvo su primera oportunidad en Hollywood cuando trabajó en la película Trust, junto a Victoria Justice, y después apareció en el filme Sentinel. Finalmente, en el 2021 su popularidad incrementó aún más cuando dio vida a Alfie en Emily en París.

