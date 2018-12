Conoce al Dr. Stephen Shin, el misterioso personaje de la escena post-creditos de Aquaman

Aquaman sin duda ha sido un éxito total, y ya se considera como la mejor película del universo cinematográfico de DC comics, quien se arriesgó a una nueva postura con esta cinta, y para su fortuna fue del agrado total de los fans, ya que además de la calidad de la película, nos trajo una de las versiones de un traje de superhéroe más apegadas al comic.

Si ya viste la película, seguramente te preguntaras quien era el hombre que rescato a Black Manta en la escena post-créditos de la película.

¿Quién era el personaje?

Actor Randall Park/ Stephen Shin

Durante la escena post créditos de la cinta, se puede ver al villano Black Manta (quien se dio por muerto) ser rescatado por un hombre que apareció durante el transcurso de la cinta y estaba claramente obsesionado con probar la existencia de Atlantis.

Este personaje es conocido como el Doctor Stephen Shin, un personaje relativamente nuevo, ya que fue introducido en el mundo de los comics en el año 2011, siendo amigo de Tom Curry, el padre de Aquaman, y ayudó al desarrollo del héroe durante su infancia, pues el personaje estaba obsesionado con Atlantis y Arthur era la prueba viviente de su existencia.

Dr. Stephen Shin

Este personaje fue la causa indirecta de la muerte del padre de Aquaman, ya que al contratar a Black Manta para conseguir una muestra de sangre para probar la existencia de Atlantis, Tom Curry intervino y sufrió un ataque al corazón durante el enfrentamiento.

Este personaje ha estado involucrado en grandes arcos de la historia de Aquaman como “Aquaman and the others”, “Aquaman: Maelstrom” y“Throne of Atlantis” que incluso ha tenido una película animada por lo que probablemente sea un personaje muy importante en la próxima entrega de la saga del héroe.