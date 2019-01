Conoce a los villanos de la segunda temporada de "The punisher" (FOTOS)

Después de la polémica en la que Netflix estuvo envuelto tras cancelar la mayoría de las series de superhéroes que produjo en colaboración con Marvel, busca calmar la ira de los fans estrenando la nueva temporada del antihéroe más violento y peligroso de Marvel: The punisher, la cual llegó a las pantallas el día de hoy.

Tras la impactante pelea del final de temporada parece ser que Frank Castle acabó con todos sus enemigos, pero nuevos adversarios llegarán a esta temporada.

¿Quiénes son los villanos?

Si viste la serie sabrás la brutal golpiza que The punisher le propinó a su ex compañero y posteriormente antagonista Billy Russo, al cual dejó al borde de la muerte tras su último encuentro, desfigurándole la cara casi en su totalidad, por el momento se especulan 2 villanos que le harán la vida imposible a Frank Castle.

Pues este personaje volverá en la nueva temporada adoptando la identidad de uno de los villanos más enigmáticos de The punisher.

Jigsaw / Puzzle

El origen del personaje no es muy diferente al que se ve en la serie, con la diferencia que no nació en las páginas del comic de Punisher, sino que hizo su primera aparición en “The amazing Spider-man #162” del año 1976.

Era un criminal relacionado con los mafiosos que asesinaron a la familia de Frank Castle, con quien luego tiene un enfrentamiento, donde Punisher lo lanza por una ventana, y aunque logra sobrevivir su rostro es destrozado; debido a la extensión del daño facial, le reconstruyen la cara como un rompecabezas, naciendo así el villano conocido como “Puzzle”.

John Pilgrim

Un hombre aparentemente menonita, que en cierta forma es una versión de Punisher, pues es un asesino despiadado que comparte la manera letal de justicia que aplica Frank Castle, y para su mala fortuna su camino se cruza con el de Punisher, por lo que se espera un fuerte enfrentamiento entre ambos asesinos, pues al parecer formará una alianza con Billy Russo

The russian

Aunque solo es un rumor, se dice que el perdonaje de “El ruso” aparecería en esta temporada, este es un criminal que fue contratado por la célula criminal de la mafiosa Ma Gnucci para matar a The punisher, donde en uno de sus enfrentamientos más icónicos el ruso golpea brutalmente a Punisher, quien aún se encontraba herido después de un enfrentamiento con la mafia, donde Frank descubre que su debilidad son las cosas calientes por lo que Punisher usa una pizza caliente para aturdirlo y posteriormente decapitarlo y usar su cabeza como advertencia para el grupo criminal que lo contrató.

Hemos podido ver a “El ruso” en la película del héroe del año 2004.