Conoce a los nuevos personajes de Marvel que tendrán series en Disney+

Disney+ se ha posicionado como una de las plataformas de streaming más populares y exitosas de los últimos meses, esto debido al gran catálogo que le ofrece a los fans, donde los clásicos de Disney, Marvel y otros estudios están disponibles con la contratación de la membresía.

Asimismo, una de las razones por las que Disney Plus continúa acumulando miles de usuarios todos los días, es por el anuncio de las series de misteriosos personajes de Marvel, los cuales actualmente solo son conocidos en el mundo de los cómics, y próximamente harán su debut.

Seguramente ya has visto WandaVisión y los primeros episodios de The Falcon and The Winter Soldier, los cuales resultaron ser un éxito total entre los seguidores del universo cinematográfico de Marvel, y esto garantiza que las próximas series serán igual o más espectaculares.

Ahora en La Verdad Noticias te hablaremos un poco de las historia de los próximos personajes que obtendrán sus propias series en Disney+, para que puedas familiarizarte un poco más con ellos y no te resulten tan extraños cuando las series finalmente lleguen a la plataforma.

Las nuevas series que llegan a Disney+

Disney+ tiene planeadas varias series muy interesantes

Con los sucesos de Avengers: Endgame, se dio fin a la era de Marvel que inició en el año 2018 con Iron Man, dando paso a la fase 4 del MCU, donde no solo tendríamos películas, sino también series de algunos de los personajes más populares y de otros no tan conocidos.

Tras la compra de Fox y Marvel Studios por parte de Disney, muchos fans no estuvieron de acuerdo con la forma en la que se harían las cosas en el futuro, especialmente por que las series se transmiten a través de Disney Plus, teniendo que pagar la membresía para poder acceder.

Asimismo, tras el estreno de series como WandaVision y The Falcon and The Winter Soldier, los fans cambiaron de opinión y ahora esperan con ansias los nuevos títulos que Marvel ofrecerá junto a Disney+, de los cuales te hablaremos a continuación, ya que aunque serán nuevos en la TV, tienen una gran trayectoria en el mundo de los cómics.

Loki, el villano más querido de Marvel

La serie del villano asgardiano es una de las más esperadas

Una de las series más esperadas por los seguidores del universo cinematográfico de Marvel es sin duda alguna la de Loki, el villano más popular y uno de los más inteligentes y poderosos, siendo el hermanastro del dios del trueno Thor, y responsable de la creación de los vengadores.

La serie de Loki está planeada para llegar a Disney Plus el 11 de junio de 2021, contando con seis episodios con una duración aproximada de 40 a 50 minutos, donde nos hablarán de una nueva versión de la historia del famoso villano y sus travesías en el espacio.

Como recordarás, en una escena de los vengadores, donde los héroes viajaron al pasado por las gemas del infinito, un Loki ya derrotado y atrapado aprovechó la situación y escapó junto a la gema del espacio que estaba dentro del teseracto, misma que usó para huir de los héroes.

En la serie nos hablarán sobre qué pasó durante este tiempo y la travesía en la que Loki se vio involucrado después de huir, siendo una de las más esperadas por los fans tras revelarse las primeras imágenes del tráiler oficial hace unos meses.

Hawkeye, el legado del vengador sin poderes

Esta serie se centrará en Kate Bishop, la nueva Hawkeye

Desde la primera película, todos han catalogado a Clint Barton / Hawkeye como el vengador más débil del grupo, sin embargo a lo largo de la saga demostró ser realmente útil y si los héroes no tuvieran súper poderes, él sería el más fuerte de todos, ya que ha salvado a sus compañeros en más de una ocasión.

Disney+ decidió darle una oportunidad más de brillar al personaje, aunque en su nueva serie, no se enfocarán en Clint Blarton, sino en Kate Bishop, una joven que fue acogida y entrenada por el Hawkeye original para que tome su manto, siendo ella la protagonista de la futura serie.

Kate Bishop, la nueva Hawkeye, se convirtió en la tercera en usar en la manto, pero la primera mujer, teniendo las mismas habilidades de Clint Barton, así como su traje, el cual está inspirado en su mentor y la heroína Mockingbird, además de que en los cómics ha formado parte del grupo Young Avengers.

Esta producción está planeada para estrenarse en otoño de 2021, o en un caso más riesgoso, a principios del 2022, teniendo confirmada su primera temporada aunque la cantidad de episodios todavía está por confirmarse.

What If?: Los sucesos en universos alternos

Aquí veremos qué pasaría con los héroes de Marvel si la historia hubiera sido diferente.

En el mundo de los cómics existe una historia llamada What If? o ¿Qué pasaría si?, en la cual nos narran sucesos que se desencadenarían si algunas de las historias de Marvel no hubieran ocurrido como debían ser, por ejemplo el asesinato del Tío Ben en Spider-Man o que el Capitán América no hubiera sido descongelado.

Aunque no se ha revelado la fecha oficial, What If? llegaría a mediados de este 2021 con una serie animada de 10 episodios, donde veríamos algunos de los sucesos más relevantes de Marvel con historias alternas a como debieron suceder originalmente.

En la serie volveremos a ver a The Watcher, el ente que hizo su aparición en Guardians of the galaxy vol. 2 y se encarga de observar todo lo que sucede en el universo sin intervenir, siendo este personaje quien tomará el papel del narrador de la historia de What If?.

Entre los temas que se incluirían en la serie animada se encuentran los hechos que hemos visto a lo largo de las películas con un giro diferente, aunque también se incluirían nuevas historias como Tony Stark comiendo una dona (escena de Iron Man 2) y Marvel Zombies, aunque esta última no se ha confirmado oficialmente.

Ms. Marvel, el drama adolescente del momento

Esta el la primera heroína musulmana de Marvel

Esta serie nos introducirá a Kamala Khan, una heroína de origen musulmán, siendo la primera de Marvel, quien adquiere poderes a través de una nube terrígena, misma que le da habilidades a humanos con genes de inhumanos, obteniendo el poder de manipular su tamaño a su antojo.

Esta joven fue quien adoptó el manto de Ms. Marvel, mismo que ostentaba Carol Danvers, quien actualmente es la Capitana Marvel, y tendrá una fuerte conexión con la versión del MCU, siendo interpretada por la actriz Ima Vellani en su serie, la cual se estrenará en algún punto en otoño de este año.

Aún no se sabe si en su versión de Disney+ obtendría poderes similares a los de la primera Ms. Marvel, por lo que hasta el momento sólo será una cambiante, con habilidades muy similares a las de Mr. Fantastic de los 4 fantásticos, con la diferencia que tiene genes inhumanos.

She Hulk, la abogada más poderosa

En 2022, la abogada más poderosa llegará a Disney+

Cuando se anunció la serie de este personaje, muchos fans (ignorantes de los cómics) mostraron su descontento creyendo que era un intento forzado de inclusión, sin tener idea de que She-Hulk existe desde la década de 1980 y es totalmente diferente a Hulk.

La historia se centrará en Jennifer Walters, quien es la prima Bruce Banner, el Hulk original, siendo una renombrada abogada en Nueva York, que tuvo un grave accidente que casi acaba con su vida, siendo salvada por su primo, quien donó sangre para realizarle una transfusión.

Debido a los rayos gamma en la sangre de Hulk, Jennifer Walters sufrió una transformación, adquiriendo las mismas habilidades de su primo, con la diferencia de que ella puede controlar perfectamente su temperamento y poderes, siendo superior al Hulk original, quien hasta la actualidad no ha logrado esto (a excepción de Avengers: Endgame).

Tras convertirse en She-Hulk, la heroína mantiene constantemente su forma Hulk, y se enfocó en ser una abogada defensora para la comunidad de superhéroes, trama que se tomará en su serie, la cual está planeada para estrenarse en el 2022 a través de Disney+.

Actualmente She-Hulk quedó transformada de manera permanente en sus historias de los cómics, donde ha formado parte de los 4 fantásticos, los vengadores y heroes for hire, aunque no se sabe si esta versión será adaptada en su serie live action.

Moon Knight, el ‘Batman’ de Marvel

Moon Knight es de las series más esperadas en la plataforma

La serie de este popular héroe es una de las más esperadas por los seguidores de los cómics de Marvel, ya que es uno de los personajes más complejos, violentos y misteriosos de toda la casa editorial, además que es uno de los pocos que introduce trastornos mentales en personajes con poderes.

Moon Knight es un hombre llamado Marc Spector, quien padece el trastorno de personalidad múltiple, ya que en su cabeza viven otras tres personalidades, Jake Lockley, Steven Grant y una deidad llamada Khonshu, representante de la luna en la cultura egipcia.

La historia de este personaje inicia con Marc Spector, un hombre que ha sido boxeador, mercenario y militar, y un día junto a otro compañero se topa con una excavación arqueológica donde hallan un antiguo templo dedicado al dios Khonshu, donde uno de sus acompañantes, Bushman mata a otro, entonces Marc Spector reta al asesino y pierde, siendo dejado para morir en el lugar.

El actor Oscar Isaac le dará vida a este enigmático personaje

Tras ‘morir’ por unos segundos, Khonshu se le aparece a Marc Spector, ofreciéndole una oportunidad de regresar a la vida a cambio de ser su avatar en la tierra, obteniendo grandes habilidades, convirtiéndose en el superhéroe conocido como Moon Knight, usando sus personalidades para pasar desapercibido como empresario y taxista.

Al igual que Batman no tiene súper poderes, sin embargo sus grandes habilidades de combate aumentan en relación a las fases de la luna, siendo mucho más violento e inestable que el héroe de DC Comics, siendo su rasgo más distintivo su traje color blanco/plata.

Hasta el momento se ha confirmado al actor Oscar Isaac como Marc Spector y a Ethan Hawke, probablemente como Bushman. La serie de este personaje está planeada para estrenarse en 2022, y causó mucha emoción, aunque todavía no hay más detalles.

Las series de Marvel que puedes ver en Disney Plus

Puedes disfrutar de estas series y documentales mientras esperas el estreno de las próximas

Desde el estreno de la plataforma en noviembre de 2019, los proyectos de Marvel fueron primordiales, y de los cuales ya puedes disfrutar algunos, los cuales te presentaremos a continuación, así como una breve reseña sobre sus historias.

616: Esta docuserie fue estrenada el 20 de noviembre de 2020, que nos habla sobre el origen completo de Marvel, ya que por si no lo sabías, la casa de las ideas divide sus universos en números, siendo el -616 el principal y donde pasan las historias que todos conocemos, mientras que el MCU es el universo -199999.

Marvel’s hero project: Esta serie animada fue la primera en estrenarse a través de Disney+, en la cual nos narran historias de niños y adolescentes que dedican sus vidas a actos bondadosos y el bien, siendo un prólogo para los personajes, que obtendrán su propia serie de cómics próximamente.

Esta es una de las series que ya puedes encontrar en Disney+

Marvel Studios: Legends: Esta serie documental, muy similar a ‘616’, nos narra la historia y los orígenes de los personajes pertenecientes al universo -199999, es decir, al universo cinematográfico de Marvel, la cual se estrenó en enero de 2021, centrándose principalmente en personajes de WandaVision y The Falcon and The Winter Soldier.

Marvel Studios: Assembling a universe: Este documental estrenado en 2014, fue originalmente lanzado a través de la cadena ABC, en colaboración con Marvel, mismo que también se puede encontrar en Disney+, y durante una hora, narra el proceso de cómo se creó el MCU con previas de las películas de esa época y avances de futuros proyectos.

Asimismo, aunque no se tratan de series, puedes encontrar todos los títulos del universo cinematográfico de Marvel en la plataforma de Disney+, además de que probablemente puedas disfrutar de futuros estrenos con la modalidad de renta, como sucede con otras plataformas de streaming.

Las series animadas de Marvel que puedes ver en Disney Plus

Disney+ también cuenta con clásicas series animadas de Marvel

Spider-Man and his amazing friends: Esta serie de antaño lanzada en 1981 nos narra la historia del héroe favorito de todos haciendo equipo con Iceman de los X-men y Firestar, un personaje original.

X-Men: La popular serie que se transmitió de 1992 a 1997, donde muchos fans fueron introducidos al mundo de los mutantes está disponible en la plataforma.

Iron Man: Esta serie transmitida de 1994 a 1996 también se encuentra disponible en Disney+, la cual tiene historias originales y casi no está basada en los cómics.

Spider-Man: Probablemente la mejor serie de la lista, la cual se transmitió de 1994 a 1998, mostrándonos una versión más madura del héroe, así como un catálogo de villanos que solo habían aparecido en los cómics, como Kraven el cazador, Scorpion y personajes como Madame Web.

Spider-Man Unlimited: Una bizarra historia del hombre araña viajando a un planeta habitado por seres híbridos entre humanos y animales, y que presentó un traje espectacular del héroe… que usaba capa, siendo una continuación de la serie de 1994.

Podrás disfrutar de series de una gran cantidad de héroes de Marvel

Los 4 fantásticos : Esta serie transmitida al mismo tiempo que Iron Man también puede disfrutarse en la plataforma sin problemas.

: Esta serie transmitida al mismo tiempo que Iron Man también puede disfrutarse en la plataforma sin problemas. El hombre increíble: Una de las pocas series que existen de Hulk, la cual solo duró un año pero resultó bastante entretenida.

Silver surfer: El heraldo de Galactus, a quien hemos visto en Los 4 fantásticos tuvo su propia serie animada en 1998.

Avengers: Protagonizada por Ant-Man y The Wasp, siendo una de las primeras con la alineación original de los vengadores en los cómics.

The avengers: Los héroes más poderosos del planeta: Una serie que mezclaba historias del universo 616 y el ultimate (-1610) lanzada un par de años después del nacimiento del MCU .

. Otras famosas series son: Spider-Woman, Vengadores Unidos y Guardianes de la galaxia.

Las películas de Marvel en Disney Plus

Shang Chi debutará en el MCU próximamente

Shang Chi and the legend of the seven rings: Este personaje es uno de los más desconocidos, no solo en el MCU, sino también en los cómics, sin embargo es uno de los más importantes, ya que ha ayudado a algunos de los héroes más fuertes a entrenarse en el combate cuerpo a cuerpo y tiene gran influencia.

Este personaje es un maestro de las artes marciales y el Wushu, y tras un arduo entrenamiento adquirió el poder de crear duplicados de sí mismo, que en combinación con sus habilidades lo hacen un rival formidable, tanto que llegó a unirse a los vengadores.

Puede que no hayas oído de este personaje, pero su importancia es tanta en Marvel, que ha sido responsable de entrenar a héroes de la talla de Spider-Man, Iron Fist y Daredevil, además de ser el primer superhéroe asiático de Marvel.

Asimismo, la cinta titulada Shang Chi and the legends of the ten rings, la cual está planeada para estrenarse el próximo 9 de julio, nos mostraría algunos villanos como ‘El mandarín’, mismo que fue pobremente mencionado en Iron Man 3, pero es original del famoso peleador.

Aún no se confirma si estas películas podrán verse por Disney+, pero es algo que los fans esperan

Otra de las películas que podría entrar en esta modalidad es Black Widow, la cual está planeada para estrenarse en el año 2022 después de que se comunicó sobre su nuevo retraso hace unos días, y además de llegar a los cines, podría estar disponible para usuarios de Disney Plus, aunque todavía no está confirmado.

Por otro lado, los futuros estrenos del universo cinematográfico de Marvel, tales como Doctor Strange and the multiverse of madness, Spider-Man: No Way Home, Eternals, Thor: Love and Thunder, Black Panther 2, Ant-Man And the Wasp: Quantumania y Captain Marvel 2, siendo todas programadas para 2022, a diferencia de Spider-Man, que llegaría este año.

¿Los defenders regresarán al MCU?

El grupo de héroes de Netflix podría regresar en Disney+

Antes de la llegada de Disney+, Netflix se había asociado con Marvel para lanzar series de algunos personajes poco conocidos, iniciando con Daredevil en 2015, quien solo tuvo una película en 2003, y a diferencia de esta, la serie resultó un éxito mundial, teniendo tres temporadas.

Jessica Jones fue una de las primeras heroínas en conseguir su propia serie como protagonista en 2015, la cual fue la más longeva junto a Daredevil con tres temporadas.

Posteriormente tuvimos a Luke Cage, el primer héroe negro en tener su propio cómic y el primero en tener su propia serie televisiva en el año 2016, siendo muy apreciada por los fans.

La última en llegar en el año 2017 fue Iron Fist, teniendo dos temporadas al igual que Luke Cage, y aunque el personaje es uno de los más interesantes de Marvel, el show resultó el peor de los cuatro.

En el 2017 también llegó ‘The defenders’, la serie sobre el equipo formado por estos cuatro héroes y que los conectaba entre sí, teniendo sólo una temporada, ya que tras la llegada de Disney+, fueron canceladas, y todavía no se sabe si se retomarán en la plataforma.

Los futuros proyectos de Disney+ con Marvel

Además de las mencionadas, Marvel tiene en puerta interesantes proyectos

Aunque algunas de las producciones están planeadas para lanzarse en los próximos dos años, todavía no se tiene una fecha oficial para sus lanzamientos, aunque los títulos ya se confirmaron, por lo que te hablaremos un poco de ellos.

IronHeart: El legado de Iron Man no ha muerto, y prueba de esto son las dos series inspiradas en el mundo del famoso Tony Stark, donde su manto será ocupado por Riri Williams, una adolescente con un intelecto de genio que crea su propia armadura de Iron Man, y en los cómics, tiene como inteligencia artificial al Iron Man Original.

Armor Wars: Esta serie estará protagonizada por War Machine, interpretado por Don Cheadle en el MCU, basada en el arco de Cómics con el mismo nombre, donde un grupo de villanos trata de robar la tecnología, y lo impide con ayuda de Ant-Man y Rhodey, pero no contará con Iron Man… por que está muerto.

Secret Invasion: En la versión de los cómics, la tierra es invadida por la raza Skrull, misma que fue presentada en Captain Marvel, quienes secuestran y suplantan a habitantes y héroes, lo que desatará una guerra y manejará el mismo tema en la serie, teniendo como protagonista a Nick Fury.

Series sobre Groot y Wakanda podrían confirmarse próximamente

I Am Groot: Uno de los personajes más populares de Marvel, el cual es un extraterrestre de aspecto humanoide y cuerpo de madera, con un extraño lenguaje, que solo se limita a ‘Yo soy Groot’, en la serie probablemente nos cuenten un poco más del origen del guardián de la galaxia.

Wakanda: Todavía no se tiene un título oficial de esta serie, solo se sabe que hablará sobre el misterioso país gobernado por Black Panther, donde nos hablarían de su historia y proceso, manteniendo viva la franquicia a pesar de la lamentable muerte de Chadwick Boseman.

