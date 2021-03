Conoce a los nominados a los premios BAFTA 2021

Como te hemos mencionado en La Verdad Noticias, actualmente el mundo del espectáculo atraviesa por la temporada de premios 2021, reconociendo a lo mejor del cine y la televisión.

La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión recientemente ha anunciado a sus nominados de este año para los premios BAFTA, que se entregarán el próximo 11 de abril.

Cabe mencionar que estos premios fueron los segundos en cambiar de fecha luego de que los Óscar se trasladaron hasta finales de abril.

Al igual que otras ceremonias de premios que se han dado este 2021, los BAFTA han comenzado a reconocer el talento ignorado por muchos años, ya que por primera ocasión cuatro mujeres compiten en la categoría de Mejor Director: Shannon Murphy por Babyteeth, Chloé Zhao, que ha arrasado en otras entregas, por Nomadland; Jasmila Zbanic por Quo vadis, Aida? y Sarah Gavron por Rocks.

En esta categoría, Thomas Vinterberg y Lee Isaac Chung completan la lista por Druk (Another Round) y Minari -, respectivamente.

El año pasado, los BAFTA siguieron el ejemplo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood al anunciar que adoptaría estándares de representación e inclusión para futuras ceremonias, ya que fueron duramente criticados por excluir a actores de color en las cuatro categorías de actuación Mejor Actriz, Mejor Actor, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Actor de Reparto.

Nomadland es la favorita a mejor película

Es por ello que el presidente del comité de cine de BAFTA, Marc Samuelson, admitió que faltaba mucha diversidad en las nominaciones, por lo que la organización revisó el proceso de votación para 2021 en un intento por tener nominados más inclusivos.

Este año, las películas con más nominaciones son Nomadland, que se perfila como la favorita después de arrasar en los Globos de Oro y los Critics Choice Awards, y Rocks, película británica que gira alrededor de la amistad entre un grupo de colegialas en el East End londinense; ambas tienen siete nominaciones.

The Father, Mank, Minari y Promising Young Woman le siguen con seis candidaturas, mientras La excavación y The Mauritanian sumaron cinco cada una.

Mejor Película

The Father

The Mauritanian

Nomadland

Promising Young Woman

El Juicio de los 7 de Chicago

Mejor Actriz

Bukky Bakray, Rocks

Radha Blank, The 40-Year-Old Version

Vanessa Kirby , Fragmentos de una Mujer

Frances McDormand, Nomadland

Wunmi Mosaku, Su Casa

Alfre Woodard, Clemency

Mejor Actor

Riz Ahmed, Sound of Metal

Chadwick Boseman, La Madre del Blues

Adarsh Gourav, Tigre blanco

Anthony Hopkins, The Father

Mads Mikkelsen, Druk (Another Round)

Tahar Rahim, The Mauritanian

Mejor Actriz de Reparto

Niamh Algar, Calm With Horses

Kosar Ali, Rocks

Maria Bakalova, Borat: Subsequent Moviefilm

Dominique Fishback, Judas and the Black Messiah

Ashley Madekwe, County Lines

Yuh-Jung Youn, Minari

Mejor Actor de Reparto

Daniel Kaluuya, Judas And The Black Messiah

Barry Keoghan, Calm With Horses

Alan King, Minari

Leslie Odom Jr., One Night in Miami

Clarke Peters, 5 Sangres

Paul Raci, Sound Of Metal

Mejor Película Británica

Calm With Horses

La excavación

The Father

Su Casa

Limbo

The Mauritanian

Mogul Mowgli

Promising Young Woman

Rocks

Saint Maud

Mejor director, guionista o productor británico novel

Su Casa, Remi Weekes

Limbo, Ben Sharrock, Irune Gurtubai

Moffie, Jack Sidey

Rocks, Theresa Ikoko, Claire Wilson

Saint Maud, Rose Glass, Oliver Kassman

Mejor película de habla no inglesa

Druk (Another Round)

Dear Comrades

Les Misérables

Minari

Quo vadis, Aida?

Mejor Documental

Collective

David Attenborough: Una vida en nuestro planeta

The Dissident

Mi maestro el pulpo

El Dilema de las Redes Sociales

Mejor Película Animada

Unidos

Soul

Wolfwalkers

Mejor Director

Thomas Vinterberg, Druk (Another Round)

Shannon Murphy, Babyteeth

Lee Isaac Chung, Minari

Chloé Zhao, Nomadland

Jasmila Žbanić, Quo vadis, Aida?

Sarah Gavron, Rocks

Mejor Guion Original

Druk (Another Round), Tobias Lindholm, Thomas Vinterberg

Mank, Jack Fincher

Promising Young Woman, Emerald Fennell

Rocks, Theresa Ikoko, Claire Wilson

El Juicio de los 7 de Chicago, Aaron Sorkin

Mejor Guion Adaptado

La excavación, Moira Buffini

The Father, Christopher Hampton , Florian Zeller

The Mauritanian, Rory Haines, Sohrab Noshirvani, M.B. Traven

Nomadland, Chloé Zhao

Tigre blanco, Ramin Bahrani

Mejor banda sonora

Mank, Trent Reznor, Atticus Ross

Minari, Emile Mosseri

Noticias del gran mundo, James Newton Howard

Promising Young Woman, Anthony Willis

Soul, Jon Batiste, Trent Reznor, Atticus Ross

Mejor reparto

Calm With Horses, Shaheen Baig

Judas And The Black Messiah, Alexa L. Fogel

Minari, Julia Kim

Promising Young Woman, Lindsay Graham Ahanonu, Mary Vernieu

Rocks, Lucy Pardee

Mejor fotografía

Judas And The Black Messiah, Sean Bobbitt

Mank, Erik Messerschmidt

The Mauritanian, Alwin H. Küchler

Noticias del gran mundo, Dariusz Wolski

Nomadland, Joshua James Richards

Mejor edición

The Father, Yorgos Lamprinos

Nomadland, Chloé Zhao

Promising Young Woman, Frédéric Thoraval

Sound Of Metal, Mikkel E.G. Nielsen

El Juicio de los 7 de Chicago, Alan Baumgarten

Mejor diseño de producción

La excavación, Maria Djurkovic, Tatiana Macdonald

The Father, Peter Francis, Cathy Featherstone

Mank, Donald Graham Burt, Jan Pascale

Noticias del gran mundo, David Crank, Elizabeth Keenan

Rebecca, Sarah Greenwood, Katie Spencer

Mejor diseño de vestuario

Ammonite, Michael O’connor

La excavación, Alice Babidge

Emma. , Alexandra Byrne

La Madre del Blues, Ann Roth

Mank, Trish Summerville

Mejor maquillaje y peluquería

La excavación, Jenny Shircore

Hillbilly, una Elegía Rural - 30%, Patricia Dehaney, Eryn Krueger Mekash, Matthew Mungle

La Madre del Blues, Matiki Anoff, Larry M. Cherry, Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal

Mank, Kimberley Spiteri, Gigi Williams

Pinocchio, Mark Coulier

Mejor sonido

Greyhound

Noticias del gran mundo, Michael Fentum, William Miller, Mike Prestwood Smith, John Pritchett, Oliver Tarney

Nomadland, Sergio Diaz, Zach Seivers, M. Wolf Snyder

Soul, Coya Elliott, Ren Klyce, David Parker

Sound Of Metal, Jaime Baksht, Nicolas Becker, Phillip Bladh, Carlos Cortés, Michelle Couttolenc

Mejores efectos visuales

Greyhound, Pete Bebb, Nathan Mcguinness, Sebastian Von Overheidt

Cielo de Medianoche, Matt Kasmir, Chris Lawrence, David Watkins

Mulan, Sean Faden, Steve Ingram, Anders Langlands, Seth Maury

El único y gran Iván, Santiago Colomo Martinez, Nick Davis, Greg Fisher

Tenet, Scott Fisher, Andrew Jackson, Andrew Lockley

Mejor cortometraje

The Fire Next Time, Renaldho Pelle, Yanling Wang, Kerry Jade Kolbe

The Owl And The Pussycat, Mole Hill, Laura Duncalf

The Song Of A Lost Boy, Daniel Quirke, Jamie Macdonald, Brid Arnstein

