Conoce a los monstruos de "Scary stories to tell in the dark" la nueva cinta de Guillermo del Toro (VIDEO)

Guillermo del Toro es uno de los directores más exitosos y reconocidos de Hollywood y junto a Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñarritu, son parte del grupo de cineastas que ponen en alto a México a nivel internacional. Recientemente el famoso director conquistó a los fans con su última cinta “The shape of water”

Ahora tras el impactante éxito de Alfonso Cuarón con “Roma” el famoso Guillermo del Toro no quiere quedarse atrás y anuncia el lanzamiento de su nueva película.

¿Cuál es la película?

Scary stories to tell in the dark

Se trata de “Scary stories to tell in the dark” basada en la serie de libros de terror del mismo nombre, escrita por Alvin Schwartz e ilustrada por Stephen Gammel fue una obra literaria muy famosa en la década de los 80’s dirigida a un público infantil, pero tras descubrir lo perturbador de su contenido, muchos grupos se organizaron para prohibir su distribución en escuelas y bibliotecas de estados unidos.

Ahora casi 30 años después el famoso director mexicano traerá a la vida a estos terroríficos monstruos, donde se desempeñará como productor de la cinta mientras que el cineasta André Øvredal tomará el cargo de director.

Scary stories to tell in the dark

"Scary stories to tell in the dark " es "un viaje tan escalofriante que seguramente dejará al público de todo el mundo saltando en sus asientos”.

El pasado 1 de febrero el famoso director y productor publicó en su cuenta de Twitter el primer poster oficial de la cinta, donde se puede apreciar un espantapájaros en medio de un campo de maíz. Aquellos familiarizados con los libros notaron que se trata de Harold, personaje del cuento del mismo nombre que sigue a dos granjeros que tratan mal a su espantapájaros hasta que este comienza a mostrar signos de vida y cobra venganza.

Harold

Si eres fan del trabajo de Guillermo del Toro, sabrás la increíble habilidad que tiene para diseñar seres monstruosos, por lo que su participación en el filme garantizará pesadillas a todos aquellos que vean la película, pues en los libros, personajes como “Harold” ‘The Pale Lady’, ‘Red Spot’, ‘Jangly Man’ y ‘Big Toe’. Son realmente terroríficos en apariencia, y ahora el aclamado cineasta ha lanzado el teaser oficial de la cinta, además de avances individuales de la apariencia de los aterradores seres que atormentaran a los personajes en esta nueva película de horror, que se presume llegará a los cines el próximo mes de agosto.

The pale lady

Aquí te los dejamos:

The pale lady:

The big toe:

The red spot:

The Jangly man: