Conoce a los exnovios de Belinda que se han borrado los tatuajes en su honor.

Durante la noche del domingo 20 de febrero empezaron a circular las primeras imágenes del nuevo tatuaje de Christian Nodal en el rostro cubriendo el nombre de Belinda, su ex prometida.

A pesar de que es algo que ya se veía venir, saber que el cantante de regional mexicano ya comenzó a borrar todo recuerdo de Belinda en su piel, deja cada vez más lejana una probabilidad de una reconciliación entre ellos, como en los últimos días se ha comentado.

No obstante, Christian Nodal no es el único de los ex novios de Belinda que han tenido que recurrir a un nuevo tatuador para cubrir el nombre, rostro o cualquier diseño que se haya hecho en honor a la rubia.

El mago e ilusionista Criss Angel

Conoce a los exnovios de Belinda que se han borrado los tatuajes en su honor.

Por orden de aparición en la vida de Belinda, el mago Criss Angel habría sido el primero en tatuarse el nombre de la cantante en el pecho, no obstante, al terminar su relación con la estrella pop optó por modificarlo y actualmente, en lugar de decir “Beli” se puede ver la palabra “God” que se traduce a Dios en inglés.

El cantante Lupillo Rivera

Conoce a los exnovios de Belinda que se han borrado los tatuajes en su honor.

Después de Criss Angel, el intérprete Lupillo Rivera fue el segundo hombre en la vida de Belinda quien optó hacerse un tatuaje en honor a la rubia, no obstante, a diferencia del mago, el hermano de Jenni Rivera tomó la decisión de realizar un diseño en su brazo en donde se viera todo el rostro de la también actriz.

Christian Nodal

Conoce a los exnovios de Belinda que se han borrado los tatuajes en su honor.

A diferencia de los dos vínculos sentimentales de la cantante, Christian Nodal sí fue novio formal de Belinda y la cantante gritó a los 4 vientos su amor, incluso, ella también se hizo un tatuaje con referencia al sonorense, eso sí algo muy pero muy pequeño.

Nodal por su parte, optó por tatuarse los ojos de Belinda en su pecho, además de poner a “Beli” a lado de una de sus orejas, en su frente también se tatuó la palabra “Utopía” en referencia a uno de los discos de la estrella pop, y en las manos el número 4 que era el día de su aniversario.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.