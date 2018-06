Conoce a los Ex conductores de Ventaneando que harán competencia directa desde Televisa

Televisa ahora si se desató y creó la competencia directa para Ventaneando, este nuevo proyecto llamado "Los intrusos" incluirá a conductores que salieron de Tv Azteca, del vespertino que dedica su tiempo al entretenimiento de la farándula.

Esto fue dado a conocer a través de una fotografía posteada en redes sociales, misma que fue compartida por Juan José Origel también conocido como ‘Pepillo Origel’, en ella aparecen cuatro ex integrantes de Ventaneando entre conductores y una de las pioneras de dicho programa.

Ándale!! Lo que nos espera !!

Este la describió como: “Ándale!! Lo que nos espera !!” acompañado de un emoji de ‘pena’. La fotografía generó reacciones de la audiencia y un total de 4 mil 779 likes.

Entre las cuatro personas vistas, no se contará con la presencia de Atala Sarmiento, aunque a lo mejor y ella se integre después, esto aún no se sabe; lo que si es que no lleva una bonita relación ni con Aurora Valle ni con Martha Figueroa, además la productora quien se espera sea Carmen Armendáriz es la gran amiga de las polémicas conductoras del programa Hoy; Andrea Legarreta y Galilea Montijo.