Conoce a las nominadas para 'Mejor Actriz' en estos Oscar 2019

El momento ha llegado y con él las nominadas a 'Mejor Actriz' para los premios Oscar 2019. Como ya hemos de saber, una de ellas es nada más y nada menos que la mexicana Yalitza Aparicio que con su magna interpretación en la película "Roma" le ha valido la nominación para la estatuilla dorada.

Glenn Close, Lady Gaga y Yalitza Aparicio, contenderán por el Oscar

Así es, la lista de nominadas en el rubro de 'Mejor Actriz' ya ha sido desvelada y en esta nota te diremos quiénes son.

Cabe mencionar que en esta 91ra edición, la sorpresa la ha dado la actriz mexicana Yalitza Aparicio con su fascinante interpretación de 'Cleo' en la exitosa cinta del famoso director Alfonso Cuarón, "ROMA", al ser nominada al Oscar como 'Mejor Actriz'.

Recordemos que esta fabulosa cinta tiene 10 nominaciones al Oscar.

Te puede interesar: Yanet García dejó al descubierto sus encantos con diminuta lencería (FOTO)

¿Quines son todas las nominadas?

Glenn Close, quien por su gran trabajo en la cinta del director Björn Runge, "The Wife", la cual ya ha cobrado un Globo de Oro y otro reconocimiento en los Critic´s Choice Awards, ha sido otra de las nominadas a la estatuilla.

Lady Gaga, es otra de las contendientes por su espectacular colaboración en la película "A Star is Born" o "Ha Nacido una Estrella", la cual compite por su primer premio de 'La Academia' en reconocimiento a su labor actoral. Cabe mencionar que esta cinta ya ha sido nominada como 'Mejor Canción' en estos premios, por lo que esta sería su segunda oportunidad para coronarse con esta famosa presea.

Olivia Colman y su actuación en el drama biográfico "The Favourite" del famoso director Yorgos Lanthimos, le ha valido su nominación a este rubro en los Oscar 2019.

Melissa McCarthy, quien sorprendió con su tremenda actuación en una película dramática como lo es "Can Ever Forgive Me", es otra de las nominadas para el Oscar.

Sin duda todas han sido grandes interpretaciones, trayendo como consecuencia la expectación de toda una audiencia internacional que disfruto del enorme talento de todas y cada una de estas talentosas actrices.