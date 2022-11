Conoce a la guapa actriz mexicana a quien Sylvester Stallone le coqueteó

Una actriz y modelo mexicana reveló que Sylvester Stallone le coqueteó y no podrás creer de quién se trata, pero en La Verdad Noticias te lo contaremos todo y te vas a quedar en shock.

Resulta que el actor neoyorkino Sylvester Stallone de 76 años de edad, estuvo en medio del escándalo, luego de que su esposa Jennifer Flavin le pidiera el divorcio, el actor ha estado casado con Jennifer Flavin desde 1997 y fue una sorpresa para todos su separación.

Es por eso que un mes después de esta devastadora noticia, la pareja reveló que iban a reconsiderar su separación y desecharon los planes de divorcio. Pero la vida amorosa de Sylvester Stallone habría sido más aventurera de lo que sabemos, pues el actor coqueteó con una actriz mexicana y ella ya lo echó de cabeza.

¿A qué actriz coqueteó Sylvester Stallone?

Carmen Campuzano

Sylvester Stallone aprovechó una entrevista con una guapa mexicana para coquetearle, se trata de la actriz y modelo Carmen Campuzano de 52 años de edad, quien reveló en una entrevista con De Primera Mano, que estuvo a punto de compartir un proyecto con Sylvester Stallone e incluso le coqueteó.

“Ay claro, pues si hasta me tiró la onda Sylvester Stallone. Me acuerdo que lo estaba yo entrevistando y me picaba las costillas. Y me dijo muy audaz que si no quería ser la próxima protagonista de su próxima película”.

Pero a pesar del coqueteo, Carmen Campuzano no aceptó las insinuaciones y por eso no trabajó a lado de Sylvester Stallone: “Como no hubo ‘triquis triquis’, pues estaba invitando a que fuera yo a su cena, lo vamos a invertir, para que fuera mi cena de esa noche, casi, casi. Sí era muy sugerente ese rollo, pues no se le cumplió”.

Carmen Campuzano asegura que esto no lo sintió como acoso, ya que Sylvester Stallone nunca le faltó al respeto y todo había sido un simple coqueteo, pues la modelo relata que también llegó a convivir con Bruce Willis, a quien describió como un encanto y muy divertido.

Actriz mexicana besó al actor

Gaby Rivero

Sylvester Stallone fue uno de los actores más cotizados de Hollywood y la actriz Gaby Rivero fue un gran admiradora del actor, cuando ella era adolescente, recordemos que Gaby Rivero -58 años de edad- alcanzó la fama con su papel de la maestra Ximena, en la telenovela Carrusel.

Gaby Rivero tenía 17 años, cuando investigó en qué hotel estaría hospedado Sylvester Stallone, fingiendo que era periodista. Al final lo encontró en un hotel de Anzures, en la Ciudad de México.

La actriz iba acompañada de su hermana, pues era la única que hablaba inglés. Al final Gaby Rivero sí logró ver al actor y se fotografió con él, incluso asegura que le pudo dar un beso.

Cabe destacar que Gaby Rivero asegura que los sueños sí se hacen realidad, pues ella logró darle un beso a Sylvester Stallone y quedarse con un gran recuerdo.

