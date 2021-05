Conoce a la doctora Polo, la exconductora de Caso cerrado en Telemundo

La Doctora Polo, cuyo nombre real es Ana María Polo, es una abogada y conductora de Televisión en la cadena Telemundo, originaria de La Habana, Cuba, tiene actualmente 62 años de edad, y se ha convertido en una de las figuras latinas más influyentes de la televisión.

La Doctora Polo se ha hecho muy famosa gracias al famoso programa Caso Cerrado, el cual se transmite en Telemundo y se ha convertido en uno de los más vistos por la comunidad latina de Estados Unidos y otros países como México, debido a la interesante trama que tiene.

Uno de los rumores que trajo de regreso a la Doctora Polo en los primeros lugares de las tendencias fue que supuestamente había muerto a principios de este año en una playa, donde presuntamente se ahogó, aunque este hecho nunca fue confirmado o desmentido.

¿Cómo murió la Doctora Polo?

El rumor de la muerte de Ana María Polo surgió a principios de año

La supuesta muerte de la Doctora Polo por ahogamiento fue uno de los hechos que más consternaron al mundo de los espectáculos en Latinoamérica, ya que presuntamente la abogada y conductora perdió la vida al ahogarse en una playa de Miami en el estado de Florida, lo que entristeció mucho a sus fans.

Pero como sucede en el mundo de la farándula, esto se trató meramente de un rumor, y la misma Doctora Polo desmintió ese hecho con una impactante fotografía a través de su cuenta oficial de Instagram, dejando en claro que estaba más viva que nunca.

¿Qué le pasó a Ana María Polo?

El rumor de su muerte afectó fuertemente a Ana María Polo

Lo que le pasó a la Doctora Polo fue que estuvo envuelta en un rumor sobre su muerte, mismo que resultó ser falso, sin embargo esto también afectó su despedida de caso cerrado, ya que tras 12 temporadas, el polémico pero famoso programa llegó a su final en Telemundo.

La propia Ana María Polo declaró que tras 20 años de trayectoria con el show, fue muy difícil cerrar ese episodio de su vida, mismo que despertó sospechas de que había caído en depresión y pudo ser lo que desencadenó su muerte, que a final de cuentas resultó ser totalmente falsa.

¿Cuánto gana la Doctora Polo?

Ana María Polo se embolsaba seis millones de dólares al año

El sueldo de la Doctora Polo es de aproximadamente seis millones de dólares al año, o al menos eso es lo que el programa ‘La redacción 7’ de la cadena Telemadrid, de España, reveló a través de sus redes sociales, aunque este hecho no fue confirmado o desmentido.

Cabe mencionar que tras más de 20 años al aire con Caso Cerrado y la popularidad que tenía, Ana María Polo si pudo amasar una gran fortuna, lo que le aseguró un retiro seguro con una gran suma para poder solventar sus necesidades.

Asimismo, no olvidemos que la famosa ex conductora también es abogada, y debido a su influencia sus honorarios deben ser bastante altos, lo que le garantizaría un sueldo al año mucho más alto que el mencionado anteriormente, aunque la suma real de cuánto gana no se reveló de manera oficial.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.