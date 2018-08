Conoce a la actriz que reemplazará el lugar de Irina Baeva en ‘Mira Quién Baila’

La actriz Candela Márquez será la nueva participante en el concurso de baile ‘Mira Quién Baila’ y durante la transmisión de este domingo se dará a conocer la noticia.

Durante una entrevista la actriz mencionó que debido a las grabaciones de la nueva telenovela ‘Like, la leyenda’ no pudo aceptar la oportunidad de unirse al proyecto, la esperada novela juvenil se estrena el próximo mes de septiembre.

Recordamos que la concursante rusa en dos programas no presentó sus coreografías, debido a una lesión que tuvo durante un baile, la decisión de abandonar la competencia dejó muy intrigados al panel de jueces, ya que no les pareció la decisión de la actriz, le pusieron de ejemplo a la conductora Galilea Montijo quien en un programa de baile, se lesionó pero eso no le impidió bailar en sillas de ruedas.

La actriz comentó que estará en el programa como una invitada especial en la pista de baile, en sus redes sociales ha compartido fotografías anunciando su presentación en la pista de ‘Mira Quién Baila’.

La producción del programa de baile está a cargo de Reynaldo López.

La actriz Candela Márquez mencionó que el baile le apasiona, sin embargo decidió por incursionar en la actuación, ella comentó que desde pequeña le gustaba mucho bailar, tras pasar por un accidente hace un mes, en donde se fracturo la mano, a pesar de lo sucedido asegura que su pasión puede más que el dolor.

En el baile las cargadas y los movimientos pondrán a prueba a la actriz, ella espera sorprender a todo el público del programa con su rutina de baile, en la entrevista la artista mencionó que lo hace por una buena causa de ayudar a las personas que lo necesitan.

Por su parte en el proyecto de’ Like, la leyenda’ la actriz interpretará a una profesora de deportes.