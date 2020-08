Conoce a la XXL Freshman Class del 2020

Llevábamos un tiempo ansiosos por saber la lista de la Freshman Class de 2020 y no decepcionó en lo absoluto. XXL Magazine nos trae una buena variedad de estilos, desde algo más pop como es “24kGoldn” hasta algo más tradicional como es “Lil TJay”.

Comenzamos la lista con una rapera con un estilo bastante fresco que, además de rapear, canta.

CHIKA - INDUSTRY GAMES

Aceptada en Berklee College of Music, la talentosa letrista de Mongomery, Alabama, optó por seguir su carrera musical. Este año nos trae un nuevo álbum llamado INDUSTRY GAMES en el cual no solo nos deleita con una extrema habilidad para rapear, si no que también, nos hace enamorarnos de sus bases instrumentales y de la manera en la que combina su rap con su canto.

Polo G - 21

A los 21 años, el nativo de Chicago tuvo un gran éxito con el éxito "Pop Out" y se mantuvo en las listas desde entonces.

NLE Choppa - Walk Em Down feat. Roddy Ricch

Primero haciendo olas con su presentación de platino "Shotta Flow", la sensación de Memphis ha acumulado, desde entonces, más de 100 mil visitas con el sencillo "Walk Em Down" de su debut de larga duración en 2020, Top Shotta.

Jack Harlow - WHATS POPPIN

El propio Sr. Harlow de Louisville comandó las listas con "What’s Poppin" y desde entonces ha lanzado el remix de la pista con artistas como DaBaby y Tory Lanez.

Lil Keed - Wavy

Al salir de Atlanta, Keed obtuvo el consignatario de Young Thug y eventualmente firmaría con su sello YSL. En poco tiempo, Keed ha trabajado junto a personas como Lil Baby, Future, Gunna y Travis Scott, por nombrar algunos.

Lil Tjay - Zoo York (feat. Fivio Foreign & Pop Smoke)

En solo tres cortos años, TJay ha pasado de ser un rapero en ciernes del sur del Bronx a una estrella certificada con éxitos como “F.N” y “Brothers” en la bolsa. Su debut en 2019, True 2 Myself, subió hasta el número 5 en el Billboard 200 y no hay signos de desaceleración.

Fivio Foreign - Wetty

En la primavera de 2020, Foreign apareció en el sencillo "Demons" de Drake. Si hay algún indicador de un aumento vertiginoso de las acciones del hip hop, está apareciendo en una pista de Drake.

Calboy - Holy Water

Emergiendo como una sensación viral con “Envy Me”, el destacado de Chicago ha tenido un impacto desde entonces con su prometedor debut, Wildboy, además de una saludable colección de sencillos posteriores.

Rod Wave - Cuban Links feat. Kevin Gates

El rapero de Florida ha estado produciendo contenido a un ritmo impresionante. Su debut, Ghetto Gospel, se lanzó a finales de 2019. Su seguimiento, Pray 4 Love, se lanzó en abril. Wave tiene un tercer álbum programado para ser lanzado a finales de este mes.

Baby Keem - Orange Soda

El prospecto y productor del sur de California por derecho propio, ha estado disfrutando del éxito de su sencillo, "Orange Soda". Sin embargo, no está de más que sea primo de Kendrick Lamar.

24kGoldn - CITY OF ANGELS

La exportación del Área de la Bahía llamó la atención con su éxito inicial, "Valentino", luego tuvo un pequeño cambio en su estilo, un poco más impulsado por el pop. No obstante, la estrella en ascenso ya se ha ganado una placa de platino y está recorriendo una trayectoria impresionante. Mucha gente lo conocerá por TikTok.

Mulatto - Muwop

Ascendiendo al estrellato como la ganadora de la serie de telerrealidad Lifetime, The Rap Game, la cantante de Atlanta ha colaborado desde entonces con los pilares sureños Trina y Gucci Mane. Su debut, Queen Of da Souf, se lanzará a finales de este mes.