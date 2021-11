Conoce a Majo Aguilar, novia de Gil Cerezo a la que le lleva 16 años

El vocalista de la banda Kinky Gil Cerezo, llamó la atención, al darse a conocer que Majo Aguilar integrante de la dinastía Aguilar es su novia.

Gil Cerezo es conocido por ser el vocalista de la banda Kinky pero ahora, su vida amorosa generó mucho interés, al darse a conocer que es novio de una integrante de la famosa Dinastía Aguilar.

Se trata de Majo Aguilar, quien es cantante y sobrina de Pepe Aguilar y con quién el intérprete mantiene una relación la cual llamó la atención por la diferencia de edades, ella tiene 27 y el 43 años.

Gil Cerezo pareja

Gil Cerezo es el vocalista de la banda Kinky

En La Verdad Noticias te contamos que los rumores iniciaron hace varios días, cuando la artista compartió algunas historias de Instagram junto al músico, con quién ha trabajado anteriormente a lo largo del último año.

La misma Majo Aguilar quien hace unos días llamó la atención al asegurar que Ángela Aguilar no tiene talento, confirmó que tiene una conexión muy especial, puesto a que se apoyan mutuamente en sus proyectos.

“Al principio mi mamá me decía que no lo conocía. Le dije una canción de él y lo primero que me dijo mi papá fue: Oye pero tiene muchos años tocando ¿Cuántos años tiene? Yo dije ‘María y José. Todo depende de cómo se lo digas, si se lo dices segura, todo va a estar bien” contó.

¿Quién es Majo Aguilar?

Majo es parte de la dinastía Aguilar

La cantante Majo Aguilar es parte de la dinastía Aguilar, reconocida en México por dedicarse a la música regional mexicana.

Hija de Antonio Aguilar Jr. y recientemente debutó como solista y tuvo una gran aceptación por el público.

En instagram Majo tiene más de 254 mil seguidores y a unos meses de comenzar formalmente con su carrera como solista ha logrado superar los 720 mil oyentes en Spotify.

Majo Aguilar, la novia de Gil Cerezo, es considerada como una de las cantantes con un futuro prometedor.

