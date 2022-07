Conoce a Fátima Pérez, la nueva integrante de Survivor México 2022

La joven influencer fue recibida con efusividad por los integrantes de la tribu Halcón.

Survivor México 2022 sigue dando de que hablar en las redes sociales y ahora todos están comentando sobre la llegada de Fátima Pérez a la tribu Halcón, quien quedó en desventaja ante la tribu Jaguar ante la inesperada salida de Tefi Valenzuela de la competencia.

Ahora, nos toca presentarte todo lo que debes saber acerca de ella, quien le ha prometido a sus compañeros de tribu a darlo todo con el fin de llegar lejos dentro de la competencia y así ganar el premio de 2 millones de pesos que está en juego para esta tercera temporada.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Fátima Pérez tiene 29 años de edad y está casada con Joss, el integrante de Los Destrampados, con quien tiene una hija. Asimismo, se sabe que goza de gran popularidad en las redes sociales y comparte videos entretenidos en su canal de YouTube.

A su llegada, la joven influencer fue recibida con efusividad por sus compañeros halcones, quienes lamentablemente quedaron en desventaja ante los jaguares por la inesperada salida de Tefi Valenzuela, así como por la eliminación de Italivi Orozco y Salime Sadek.

Fátima Pérez reemplaza a Tefi Valenzuela

La modelo y cantante peruana abandonó la competencia, dejando en aprieto a sus compañeros de la tribu Halcón.

Tal y como te mencionamos al principio, Fátima Pérez llega para reemplazar a Tefi Valenzuela, quien el pasado 23 de junio abandonó el reality show de competencia deportiva emitido por TV Azteca debido a que no soportó las precarias condiciones en las que vivía.

“En la vida he aprendido a saber cuando ya es suficiente, la gente que está aquí realmente soporta cosas que en la pantalla no se pueden imaginar… Me da muchísima pena pero creo que para mí la experiencia en Survivor ya fue suficiente y debo rendirme, retirarme ya del programa”, declaró la cantante peruana para después despedirse de la tribu Halcón.

¿Dónde ver Survivor México 2022?

La tercera temporada del reality show promete ser la más excitante de todas.

Survivor México 2022 se transmite por la señal de Azteca Uno los días miércoles, jueves y viernes en punto de las 7:30 pm. No obstante, el programa puede ser visto a través del sitio web de la televisora del Ajusco o en la app Azteca en Vivo, disponible para iOS y Android.

