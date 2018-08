Conoce a Deseret Tavares

Desiret Tavares, colombiana que radica en Los Ángeles desde muy pequeña y actualmente vive con su familia. Su compañero inseparable es el tarot, es por ello que se ha convertido en una de las pitonisas más acertadas en el ramo esotérico; pues predijo la muerte de Jenni Rivera, Juan Gabriel y ahora la del comediante Adrián Uribe.

De acuerdo a una entrevista realizada por Tv y Novelas, Desiret Tavares contó las predicciones que más le han marcado la vida, también dijo que tiene guias espirituales que le han advertido de accidentes; mismo de los que se libró, habló acerca de su familia y dijo que constantemente se prepara para desarrollar más sus predicciones.

Tengo siete guías espirituales en igual número de dimensiones, pero hay uno que habla conmigo diariamente. Él me acompaña desde pequeña y viene de una novena dimensión; me ha enseñado técnicas de meditación y me recuerda cuando algo se me olvida. Además, cuando visito algún lugar desconocido, me guía como si fuera un sistema de navegación. Si de predecir se trata, hay una guía gitana y me habla en portugués de eventos claves dentro del mundo terrestre, de la vida de las personas.

Desiret Tavares, contó que dos de las muertes que más la han marcado fueron la de Jenni Rivera y Juan Gabriel.

En cuanto a Juan Gabriel, Desiret Tavares dijo:

Además, habló de las predicciones que ha tenido respecto a su vida; pues Desiret Tavares se ha librado de algunos accidentes gracias a lo que sus siete guías espirituales le dicen.

Sí, lo he hecho en varias ocasiones y me he librado de accidentes. Una vez me iba a parar en un semáforo; nor- malmente me ponía del lado derecho, pero mi guía me dijo: “Pásate a la izquierda”. En eso llegó un auto a la derecha y dos segundos después lo embistió otro por detrás y lo destruyó completamente. Mi pequeño hijo hubiera muerto porque viajaba atrás. También, cuando estaba embarazada, mi papá me dijo: “Vamos a comprar pan”. Tomé mi bolso y mi guía me dijo: “¡No salgas!”. A dos cuadras de la casa chocaron el auto de mi padre de la misma manera y él quedó inválido. Si yo hubiera ido con él, pierdo a mi hijo. Son sucesos que me han cambiado la vida.