Conmovedor mensaje de Andrés García podría convertirse en el último

Andrés García es un famoso actor que en medio de su crítico estado de salud ha enviado un sentido mensaje a través de sus redes sociales a todo sus fanáticos

En esta ocasión el famoso exgalán del Cine de Ficheras agradeció también todas las atenciones que ha tenido su esposa Margarita Portillo con él, más aunque ha estado bastante delicado y ha necesitado de cuidados especiales.

Hay que destacar que Andrés García ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, tan solo el domingo 23 de octubre en algunos medios trascendió la noticia de que había muerto; sin embargo, más tarde sería desmentida por el comunicador Gustavo Adolfo Infante.

El conmovedor mensaje de Andrés García

"Amigos, periódicos y mucha gente que lo retomaron y demás; me comuniqué ahorita y le marqué. Me contestó Andrés y me dijo que está bien”, dijo el conductor del programa Sale El Sol.

Resulta que la noticia de la supuesta muerte de Andrés García, sorprendió a muchos, y es que el actor de 81 años había señalado a sus seguidores que se sentía muy débil, muy enfermo, por lo que podría estar viviendo sus últimos días; incluso ya tiene listo su testamento.

Por si fuera poco, ha señalado que él se sentía muy fuerte, por lo que tuvo una vida de excesos creyendo que no habría consecuencias; sin embargo, el actor que ahora sufre de una cirrosis hepática y recomendó a sus seguidores "jóvenes y no tan jóvenes", no excederse con el alcohol.

Un agradecimiento público a su esposa

Dijo que él se sentía invencible.

Tal parece que en esta ocasión el exgalán del Cine de Ficheras agradeció también, en un video en su canal de YouTube, todas las atenciones que ha tenido con él su esposa Margarita Portillo.

No hace mucho en una entrevista que ofreció a la revista de espectáculos TVyNovelas reveló que la cirrosis hepática es una de las peores enfermedades que ha sufrido, pero pese a su condición de salud, el actor no teme morir.

"A la muerte hay que verla a la cara para saber cómo va a ser la cosa. Estoy seguro de que hay otra vida", expresó el afamado actor Andrés García, quien podría estar debatiéndose entre la vida y la muerte.

