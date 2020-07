¡Conmovedor! V de BTS se ofreció a ser amigo de un niño del ARMY

V de BTS se ofreció a ser amigo de un niño del ARMY

Recientemente, la estrella de Okay To Not Be Okay, Oh Jung Se, llegó a los titulares por su conmovedor acto de amabilidad. El actor pasó un día con un violonchelista Bae Boum Jun, diagnosticado con discapacidad intelectual y ganó al internet.

Conmovedor recuerdo de V

Este gesto conmovedor recordó a los fanáticos de numerosos de esos momentos en el pasado. Una de ellas fue cuando el cantante de BTS V contactó a un fanático después de la desgarradora carta de este último. Según lo informado por SBS.com.au, el incidente se remonta a 2018 cuando Taehyung se encontró con una carta de un fan de nueve años en SNS.

Carta de un fan a BTS

Se reveló en ese momento que el joven fanático de Bangtan se acercó al cantante para informarle que no tenía amigos. En la desgarradora carta, el joven miembro del ARMY escribió:

"No tengo amigos. Cuando la gente me mira, no puedo hablar. Cuando voy a la escuela, juego solo en los pasillos antes de ir a clase. Entonces mi madre me presentó a usted. Escucho sus canciones, miro 'Run! BTS' y copio sus movimientos de baile. He encontrado un amigo y ya no estoy solo. Gracias por ser mi amigo", el pequeño agregó:

"Me duele el brazo, así que escribiré más tarde. Adiós".

El fanático también dibujó el personaje T21 BT21 de V y agregó: "Espero que TATA pueda sonreír".

El cantante de BTS publicó su respuesta al fan en Twitter. Su conmovedora respuesta dejó a los fanáticos emocionados.

"Hola Ji Hoo, soy V hyung. Gracias por gustar de BTS. Es lindo que escuches nuestras canciones, mires 'Run! BTS' y bailes".

Continuó, "Seré tu amigo de ahora en adelante, así que mantente saludable, sé feliz, crece alto, y nos veremos algún día. También me duele el brazo, así que escribiré más tarde. Adiós", decía su carta. Dibujó a TATA con una sonrisa y agregó: