¡Conmovedor! Así fueron los últimos días de Edith González según una íntima amiga (FOTOS)

¡Conmovedor! Así fueron los últimos días de Edith González según una íntima amiga

El mundo del espectáculo se estremeció este jueves 13 de junio de 2019, con la lamentable noticia de que la actriz Edith González había perdido la vida a la edad de 54 años víctima de cáncer de ovarios.

Tras este triste hecho, las reacciones por parte de sus amigos no se hicieron esperar y es que Edith formó grandes amistades durante su trayectoria artística, en donde, dentro de ellas se encontraba Katie Barberi, con quien trabajó en el melodrama "Doña Bárbara".

Entre Katie Barberi y Edith González existía una relación muy cercana, tanto que la Katie ha revelado de qué forma fueron los últimos días de la carismática actriz de telenovelas, quien luchaba contra el cáncer.

Katie Barberi.

En el homenaje póstumo a Edith González fue donde su gran amiga dio a conocer qué ocurrió durante esos últimos días, revelando que la Edith González le pidió mucha discreción al respecto:

"Yo quiero hablar nada más de la última semana y media porque ella me mandó un mensaje de texto, yo estaba en Los Ángeles. Me dijo: 'necesito hablar contigo'. Y yo le dije: '¿Qué pasó?' Me dijo: 'fíjate que llevo un tiempo en el hospital, absoluta discreción por favor”

Barberi explicó que Edith González ya no le contestó, pero con un nudo en la garganta explicó que la vio el martes sumamente preocupada, casi no podía hablar, pero sumamente preocupada por la amistad, por los compañeros.

Además de "Doña Bárbara" y “Salomé”, Barberi también trabajó con Edith en la telenovela "Eva la trailera", y confesó que su amiga la llamó el día antes de su muerte para despedirse de ella.

Cabe destacar que luego de que le volvieron a detectar cáncer en los ovarios, en una fase muy avanzada, sabía que sería muy difícil recuperarse, por ello, decidió dejar instrucciones sobre lo que tendría que hacerse con ella en el hospital y más tarde en su funeral, lo tenida todo planeado.