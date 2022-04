"Conmigo siempre ha sido amable": Violeta Isfel sobre Eleazar Gómez

Violeta Isfel habla de su relación con Eleazar Gómez

Violeta Isfel se reencontró con Eleazar Gómez en las grabaciones de "Más Noche", un programa de la barra nocturna en Las Estrellas de Televisa.

La actriz habló ante los medios sobre su relación con Eleazar y cómo ella percibe el escándalo que gira en torno a su persona.

Luego de que el actor fuera detenido por agresión física a su ex pareja, todo parece indicar que la empresa de San Ángel le habría dado una segunda oportunidad.

La protagonista de "Atrévete a Soñar" se reencontraron en Televisa tras años de ausencia y la propia Isfel habló sobre su relación de amistad.

“Resulta que invitaron a Eleazar a Más noche, entonces es un momento muy padre porque hace mucho no trabajábamos juntos. Es un momento muy chido”, dijo la actriz.

Además recalcó con ella "siempre ha sido amable", esto tras las recientes denuncias donde se catalogó como agresor y misma en la que estuvo preso unas semanas.

Violeta responde a comentarios de internautas

Eleazar regresa a Televisa

De inmediato los internautas estallaron contra la actriz, a quien expresaron su inconformidad por defender a Eleazar.

“Qué mal que compartas con alguien que no reconoció ser violento. En estos tiempos donde la mujer ha padecido por tipos como él. Ni una mujer más”. “No se nos olvide que es un macho abusador”. “Solo respondes a las personas que te aludan, es muy…. bueno…. reconocer y recordar que tu compañero de elenco es un abusador. Esta bien que le des la bien venida pero no es para tanto”, fueron algunas de las menciones en redes.

Debido a los numerosos comentarios en su contra, Violeta decidió romper el silencio y hablar tajantemente de la situación.

“Yo no puedo juzgar a nadie y menos si no conozco la versión completa de la historia. A mí me dio mucho gusto verlo. Conmigo siempre ha sido amable y gran compañero”, le respondió a un internauta.

Puntualmente, Violeta indicó que Eleazar ya habría aprendido la lección y que dudaría mucho si volviera a hacer algo similar.

“Creo que si el hizo algo ya aprendió la lección y dudo mucho que lo vuelva a hacer ya que de eso depende su trabajo y bienestar. Tú, Violeta Isfel, no te preocupes de los malos comentarios ya que no eres responsable de sus actos. A mí si me gusta ese reencuentro”,

Finalmente Eleazar Gómez regresará a las pantallas de Televisa tras el escándalo e incluso cuando se rumoreaba que estaría en el reality show "Survivor" de TV Azteca.



