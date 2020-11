Confunden a Kimberly Loaiza con Kylie Jenner ¿Se parecen?

Como te hemos dado a conocer en La Verdad Noticias, Kimberly Loaiza ha sido nombrada “la Kylie Jenner mexicana”, no solo porque su atractivo físico es similar, sino porque las dos tienen un fascinante estilo y son grandes empresarias.

Mientras que la menor de las Kardashian construyó un imperio de belleza a base de KylieSkin y Kylie Cosmetics, la Lindura Mayor acaba de lanzar su propio servicio de telefonía llamado ‘Space Movil’, además de que recientemente estrenó su primera línea de ropa a través de Shein.

Además, las dos artistas se convirtieron en jóvenes madres cuando tenían apenas 21 años; Kylie dio a luz a Stormi y Kim a la preciosa Kima Sofía.

Kimberly Loaiza lució exactamente igual que Kylie Jenner

Confunden a Kimberly Loaiza

Ahora, las stars están siendo comparadas una vez más, en esta ocasión, porque los usuarios de Instagram confundieron a Kimberly con Kylie en una nueva fotografía.

La esposa de JD Pantoja posó frente a las cámaras con un atuendo similar a los que suele utilizar la multimillonaria de ‘Keeping Up With The Kardashians’, por lo que múltiples internautas aseguran que Ky se ha convertido en una inspiración para Kimberly.

Te recomendamos leer: La impactante historia de Kimberly Loaiza, "La lindura mayor"

En la publicación, aparece Kimberly Loaiza promocionando su colección de ropa con un gran toque de elegancia y glamour.

¿Sabes qué ocurrió con el caso de Eleazar Gómez? Síguenos en Google News y mantente informado.