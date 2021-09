Hace un año Cynthia Klitbo aseguró que Vanessa Guzmán es una persona engreída y poco humilde, pero en pleno septiembre del 2021, su ex compañero de telenovela, René Stickler, reafirmó los rumores y confesó que fue muy difícil trabajar con la actriz

A la actriz Klitbo, muchos la tacharon de envidiosa pero al parecer no mintió en absoluto, ya que declaró que incluso Guzmán no permitía que nadie de producción le dirigiera la palabra y le llamó "soberbia".

“Sigo pensando lo mismo, he trabajado con muchos actores y no te puedo permitir es la soberbia, que no permitas que te hablen tus compañeros de foro, que la gente de producción no te pueda dirigir la palabra, tus mismos compañeros no se te puedan acercar, dirigir la palabra”, dijo Cynthia.

Durante el 2020, Cynthia y Vanessa fueron rivales pero lo que no esperaba Guzmán era que sus ex compañeros rompieran el silencio en su contra.

Cynthia Klitbo y René Stickler arremetieron contra Vanessa

Confirman que Vanessa es insoportable al grabar novelas

No sólo Cynthia Klitbo y René Stickler confesaron que Vanessa era insoportable, Violeta Isfel, quien interpretó a "Antonella" en Atrevete a Soñar, señaló que no quería involucrarse en la controversias pero que se daba cuenta durante las grabaciones que los jóvenes no podían acercarse a la actriz.

“Quiero dejar claro que no tomo partido de ninguna forma, lo único que sí veía es que no podíamos tocarla (a Vanessa), o sea, sí en las escenas”, dijo la actriz.

Vanessa Guzmán

Por otra parte, Isfel recordó que en ocasiones tenían que esperar mucho tiempo entre escenas por caprichos de Guzmán.

“Una vez me pasó en una escena que estaba ya en el set y los camerinos quedaban arriba de la casa y procuraban que ya fuéramos listos para que ya no tuviéramos que movernos. Ese día no recuerdo exactamente qué pasó, pero creo que le pusieron mal el micro, no sé cómo estuvo el rollo y ella decía: 'Ahorita vengo' y se iba hasta su camerino y allá le ponían el micrófono la gente o su asistente que la acompañaba y ya luego llegaba al foro”, comentó Violeta.

¿Qué pasa con la actriz Vanessa Guzmán?

Actualmente la actriz Vanessa Guzmán está participando en competencias de fisicoculturismo y ha transformado su cuerpo impresionantemente a través de mucho ejercicio y dedicación.

En redes sociales tiene 821 mil seguidores y utiliza su instagram para compartir sus rutinas de ejercicio y tips fitness.

