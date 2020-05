¿Confirman noviazgo? Así felicitó Ester Expósito a Alex Speitzer

Una de las parejas más populares que hay actualmente en el mundo del espectáculo es la de Ester Expósito y Alex Speitzer, pues la española y el mexicano han dado varias suposiciones de ser pareja, incluso se les ha captado juntos de vacaciones y hasta sin ropa en la Riviera Maya, pero por ahora no confirman nada al respecto.

Sin embargo, este 31 de mayo el actor de “El Club” celebró su cumpleaños número 25, y quien no podía dejar de felicitarlo es la actriz de Élite, quien aprovechó las redes sociales para darle un mensaje lleno de romanticismo.

“Hoy cumple 25 este hombre increíble”, publicó la famosa con un corazón a lado.

Mira la publicación de Ester Expósito

Así felicitó Ester Expósito a Alex Speitzer

Su supuesto romance comenzó después de que fueran presentados por la propia Danna Paola, pues la intérprete de “Mala fama” es amiga de las mejores amigas de ambos, además de que ha compartido guión con los dos, por lo que ella habría sido cupido en esa relación.

Además, vale la pena resaltar que en la próxima producción de Netflix “Alguien tiene que morir”, tanto Ester Expósito, como Alex Speitzer participaran, junto a Cecilia Suárez, en el proyecto dirigido por Manolo Caro, creador de La Casa De Las Flores, el cual se estará estrenando próximamente en Netflix.

Tras la felicitación de la actriz de Élite a Alex Speitzer los rumores de su noviazgo han aumentado, sobre todo entre los fanáticos quienes no dejan de poner el dedo en el renglón, esperando a que este par confirme que tiene un romance.

Por ahora, aunque “Lo que se ve no se pregunta”, aún no es un hecho que sean pareja, pero eso sí, no pudo desaprovechar la oportunidad para celebrar el cumpleaños número 25 de su amigo, mientras que el mexicano ha publicado fotografías con ella diciéndole lo mucho que la extraña.