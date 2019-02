Confirman la existencia de un documental sobre Queen + Adam Lambert

Tras un 2018 exitoso gracias al film "Bohemian Rhapsody" y los importantes premios ganados (Oscar y Globos de Oro), la banda británica Queen recibirá un nuevo espaldarazo, con un documental que se adentra en su etapa con Adam Lambert.

"The Show Must Go On: The Queen + Adam Lambert Story" es una obra anunciada por la cadena ABC y se centrará en la historia del actual vocalista de la banda, de su llegada al programa de talentos American Idol y cómo llamó la atención de Brian May y Roger Taylor. Entre el contenido se anticipa material de sus primeros conciertos (del 2011), así como entrevistas a los músicos y personajes como el actor Rami Malek, Taylor Hawkins de Foo Fighters y Simon Cowell, juez de American Idol.

La colaboración entre los miembros activos de Queen, Brian May y Roger Taylor y el vocalista estadounidense Adam Lambert inició en 2009, cuando los primeros aparecieron como invitados en la octava temporada de 'American Idol' en la que Adam Lambert era un contendiente.

En el programa final, Lambert y el eventual ganador (Kris Allen) interpretaron We Are the Champions junto con la banda. Poco después de la final, Brian May dijo a la revista Rolling Stone que estaba considerando a Lambert como el nuevo 'frontman' de Queen. Después, May reveló que se interesó por Lambert como reemplazo de Paul Rodgers luego de haber visto el video de la audición de Lambert para 'American Idol', donde interpretó un fragmento de Bohemian Rhapsody.

Ricardo D. Pat