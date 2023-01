Confirman colaboración entre Shakira y Bizarrap; se estrena mañana

Fans están emocionados con esta tan esperada colaboración.

Gran furor se vivió en redes sociales luego de que se confirmara la tan esperada colaboración musical entre Shakira y Bizarrap, misma que será la edición número 53 de la Bzrp Music Sessions y estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 11 de enero.

Recordemos que fue en agosto pasado cuando el equipo del productor argentino fue captado en Barcelona, lugar donde presuntamente se grabó la colaboración, misma que fue confirmada en exclusiva por Jordi Martin, el paparazzi que ha seguido los pasos de la colombiana desde hace más de una década.

Bizarrap es tendencia en redes sociales tras anuncio de la colaboración.

Ahora, se ha revelado que el mánager de Bizarrap ha confirmado la colaboración con la intérprete de ‘Ojos Así’ en una reciente entrevista con la prensa española. Aunado a ello, ha comenzado la promoción del sencillo en Miami y otros lugares sin dar más detalles que la frase ‘Una loba como yo no está pa’ tipos como tú’.

¿Se lanza contra Piqué en nueva colaboración?

Todo parece indicar que a Shakira no le bastó con inspirarse en su mediática ruptura amorosa para lanzar ‘Monotonía’, pues una filtración que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, revela que ‘Shakira: Bzrp Music Sessions 53’ también podría estar dedicada a Gerard Piqué.

“A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú / Esto es pa'que te mortifique, mastica y traga pa'que no pique / Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques / Entendí que no es culpa mía que te critiquen / Yo solo hago música, perdón que te Sal-Piqué” dice el audio filtrado que ya se ha hecho viral en todas las redes sociales.

¿Qué pasó entre Shakira y Piqué?

Tras la separación, la cantante se ha quedado con la custodia de Milan y Sasha.

Fue a principios de junio pasado cuando te dimos a conocer que Shakira y Gerard Piqué anunciaban el fin de su romance entre rumores de infidelidad por parte del futbolista español. Tras varios meses de lidiar con el acoso constante e invasivo por parte de la prensa y las redes sociales, la pareja intenta rehacer sus respectivas vidas por separado.

