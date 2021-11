Confirman a Ariana Grande y a Cynthia Erivo como protagonistas de Wicked

Wicked es una de las obras de teatro más galardonadas que hay en la historia de los premios TONY, y es que su llegada en la primera década de los años dos mil cambió la manera de ver el teatro musical, y ahora Ariana Grande será la protagonista de esta historia.

A través de sus redes sociales la cantante “Thank You Next” confirmó la noticia, revelando que interpretará el papel de Glinda.

Wicked La película había tenido retrasos con la producción, sin embargo, la noticia confirmada por ambas actrices da esperanzas a los seguidores de la próxima llegada de la cinta.

Ariana Grande protagonizará Wicked

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram Ariana Grande confirmó la noticia mostrando las flores que recibió y agradeciendo al director, quien será el encargado de llevar la cinta de Universal.

¿De que trata Wicked?

Cinthya Erivo y Ariana Grande serán las protagonistas

Esta obra de teatro cuenta la historia de la bruja verde del mago de Oz, conocida como Ephaba, quien en su búsqueda por ser aceptada atraviesa por una serie de injusticias. La vida le cambia cuando descubre que tiene poderes mágicos dignos del Mago de Oz.

Su sueño era conocer al mago, para pedirle un tono de piel natural, sin embargo, descubre que pretenden usar su magia para el mal.

El musical de Steven Schwartz se basa en la novela de 1995 Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West de Gregory Maguire, que a su vez es un recuento del clásico de 1900 de L. Frank Baum The Wonderful Wizard of Oz, contado desde la perspectiva de las brujas. La guionista Winnie Holsman y el compositor Schwartz están adaptando el musical para la pantalla.

Ariana Grande y Erivo regresarán a Broadway. La estrella del pop de "thank u, next" comenzó su carrera en el musical de Broadway de 2008 13 cuando era una adolescente antes de estallar en ``Victorious '' de Nickelodeon. Cinthya Erivo ganó el premio Tony 2016 a la mejor interpretación de una actriz principal en un musical por su interpretación de Celie en The Color Purple.

