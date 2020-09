¡Confirmado! será el adiós para Keeping Up With The Kardashians

Kim Kardashian, la socialité más importante de Estados Unidos ha anunciado que llegará el momento de despedir el Reality Show que ha marcado sus vidas “Keeping Up With The Kardashians” transmitido por E! Entertainment.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la famosa dio a conocer la lamentable noticia para todos los fans del programa, ya que después de más de 10 años al aire, llegó el momento de despedirse.

"Para todos nuestros increíbles fans: Es con pesadez en nuestro corazón que hemos tomado la difícil decisión, como familia, de decirle adiós a 'Keeping Up with the Kardashians'”, dijo.

¿Cuándo se acaba el programa?

Después de 20 temporadas y cientos de episodios, parece ser que el episodio final será transmitido en 2021, aunque se desconocen las razones por las que este programa será cancelado, pues la esposa de Kanye West no dio detalles al respecto.

Durante su dramático post en su cuenta oficial de Instagram,no hizo más que agradecer a todos los fans que la han acompañado por más de una década, y también a Ryan Secrest, quien fue el que creyó en este proyecto y lo apoyó hasta llevarlo a E!.

“Sin 'Keeping Up with The Kardashians', no estaría en donde estoy ahora hoy. Me siento increíblemente agradecida con todxs los que han mirado y apoyado a mi familia en estos últimos e increíbles 14 años'”

La reacción de los fans a través de Instagram no se ha hecho esperar, pues después de la publicación comenzó a recibir cientos de comentarios, en donde lamentan el adiós del reality show de la familia Kardashian/Jenner, que por 20 temporadas se mantuvieron como uno de los programas más vistos.

¿Te gusta este programa de Televisión?, ¿Por qué crees que lo hayan cancelado?, cuéntanos tu opinión en los comentarios.