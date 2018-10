Confirmado: la casa de papel tendrá una cuarta temporada

La casa de papel es una de las series más exitosas de Netflix, pues desde su estreno ha tenido un gran impacto en los televidentes quienes quedaron con ganas de más tras la conclusión de la última temporada.

“Sí, el año que viene probablemente me vaya para allá. Ya puedo confirmar que me convocaron para hacer la tercera y cuarta temporada de La casa de Papel”

El actor argentino Rodrigo de la Serna, quien participará en la serie, reveló durante una entrevista para el medio “Cine Argentino” que la tercera y cuarta temporada de la serie es un hecho.

“Sí, el año que viene probablemente me vaya para allá. Ya puedo confirmar que me convocaron para hacer la tercera y cuarta temporada de La casa de Papel. Estoy a punto de firmar el contrato. Va a ser un personaje fuerte, muy importante. No puedo adelantar nada al respecto. Estoy contento porque es una serie que está muy bien realizada. Es un momento de mi vida en el cual esta vez voy a decir que sí. España es algo más cercano que Hollywood y tengo muchos amigos ahí”