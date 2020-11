¡Confirmado! Wonder Woman 1984 llegará a los cines y HBO Max el 25 de diciembre

Warner Brothers está llevando a Wonder Woman 1984 al mundo con un lanzamiento simultáneo en cines y en HBO Max. La película ya ha sufrido varios retrasos, la mayoría de los cuales se han debido a la incertidumbre con respecto a la asistencia al cine en medio de la pandemia mundial en 2020.

Pero ahora la película está plantando su bandera el día de Navidad en las salas de cine de la nueva película de Warner Brothers. lanzó el servicio de transmisión.

Este es el título más grande que se cambiará a un servicio de transmisión a medida que el calendario de taquilla de 2021 continúa llenándose de títulos masivos que originalmente estaban fechados para 2020, uniéndose al año ya lleno.

Este movimiento se produce cuando Wonder Woman 1984 es el último gran título que tiene una fecha de lanzamiento en 2020. No Time to Die, un lanzamiento programado para noviembre, hizo las maletas y se dirigió a abril de 2021 a principios de octubre.

Como resultado de que todas estas películas mudan sus fechas, los cines están optando por cerrar sus puertas una vez más. Las ubicaciones de Regal Theatres en los Estados Unidos han cerrado recientemente sus puertas como resultado de no poder vender boletos para los sorteos de taquilla, junto con los teatros de su empresa matriz Cineworld en el Reino Unido.

Los cines reabrieron en agosto y Tenet fue el primer gran título en salir, pero el regreso de taquilla para la película bien revisada y muy discutida fue mediocre, especialmente en comparación con lo que habría hecho si se hubiera estrenado en circunstancias normales en Julio como estaba planeado originalmente.

Wonder Woman 1984 esperada por los fans

Mientras tanto, los fanáticos continuarán disfrutando de nuevas miradas de la Armadura Dorada que Diana Prince de Gal Gadot usa en Wonder Woman 1984.

La cantidad de fotos de la mirada de la heroína de DC Comics en sus nuevas excavaciones se ha convertido en un tema de conversación. en las redes sociales mientras los fanáticos intentan mantener su entusiasmo y el estudio intenta mantener la película en la conversación de lo que vendrá pronto.

"Lo llamas la Armadura del Águila Dorada, pero en realidad yo solo la llamo la Armadura Dorada", dijo la diseñadora de vestuario de la WW84, Lindy Hemming, a ComicBook.com a principios de este año.

"Es la armadura de protección más poderosa que usó su madre originalmente y de alguna manera u otra en la historia, que no quiero revelar, termina siendo con [Diana] en Washington”.

“Y así, cuando ella está realmente amenazada por todo lo que recurre a llevar la Armadura Dorada, y eso fue un desafío fabuloso para diseñarla porque cuando heredé Wonder Woman, la primera, obviamente Michael Wilkinson ya había trabajado y hecho un diseño para la armadura de Wonder Woman, del corte qué se ve como en el cómic. Así que tuve que heredarlo y modificarlo", agregó.

Wonder Woman 1984 estará disponible en cines y en HBO Max el 25 de diciembre, ¿la verás? La Verdad Noticias quiere conocer tu opinión, déjanos tus comentarios.

