Confirmado, UFF regresa a los escenarios

Confirmado, UFF regresa a lo escenarios.

Desde que la banda musical Uff se separó hace varios años, muchos fans se encuentran intrigados y piden a gritos un reencuentro, ya que últimamente distintas agrupaciones musicales están retomando sus caminos en los escenarios, por lo que tal vez los cantantes venezolanos consideraron la idea.

Sin embargo, aún no se había concretado nada, hasta el pasado 27 de julio en donde vieron prudente esta oportunidad y dieron a conocer la noticia que sus seguidores tanto estaban esperando.

El grupo uff confirma su regreso a los escenarios.

"Los exintegrantes de la agrupación llamada UFF dan a conocer el presente comunicado en agradecimiento por todas las muestras de apoyo y solicitudes de todos nuestros seguidores y medios de comunicación en general, para hacerles saber que los planes de la gira del reencuentro siguen vigentes.

Varios de los que integramos dicha agrupación, tenemos la voluntad de lograrlo y estamos haciendo todo lo posible para que nuestro sueño de reunirnos nuevamente, se haga realidad.

Todo lo anterior es debido a las muestras de cariño que nos hacen llegar en persona y a través de nuestras redes sociales. Haremos nuestro mayor esfuerzo y todo lo que esté en nuestras manos. Esperen más noticias en nuestras redes personales @soyalexdasilva @joseluisgraterolc @fabiomelanitto @rawymattark, les agradecemos mucho y por favor sigan brindándonos su apoyo para que este reencuentro sea posible", confirma el comunicado.

Inmediatamente la noticia hizo eco entre sus seguidores, causando tal emoción por el regreso de su grupo favorito, pero lamentablemente no todo es felicidad pues al parecer no todos estarán, pues dos de los integrantes no fueron mencionados: Marcos y Jeanra, de quienes no se sabe nada.