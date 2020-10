¡Confirmado! “Thor: Love and Thunder” llegará con sorpresas y se grabará pronto

La estrella de "Thor: Love and Thunder", Chris Hemsworth, confirmó que el rodaje de la película comienza en enero. Se había especulado que a principios de 2021 comenzaría el proceso para la próxima aventura del Dios del Trueno. Ahora, directamente de la boca del actor, los fanáticos obtienen la confirmación que comenzará pronto la próxima aventura.

El tema de la fotografía principal ha sido un tema confuso para los medios en general. En este punto, es completamente normal que Marvel mantenga su toma de decisiones cerca. Entonces, el secreto tiene sentido, pero es difícil refutar estas palabras directamente de Hemsworth durante una entrevista.

¿Qué dijo Chris Hemsworth sobre “Thor: Love and Thunder”?

Gracias a Love and Thunder News en Twitter, tenemos las imágenes y las citas de la estrella de Thor. El próximo año está a punto de ser un año gigantesco para el MCU, ya que todas esas películas en la pizarra tendrán que llegar a los cines o transmitirse en algún momento.

Chris Hemsworth said he’s filming Thor: Love and Thunder in January and that he’s very excited to do something different. He also said that Taika Waititi is currently writing the script! pic.twitter.com/OvKIu9Spga — Thor: Love and Thunder News (@lovethundernews) October 18, 2020

"Se supone que debo estar disparando a Thor ahora mismo, pero obviamente fue rechazado", comenzó. “Empezaré con eso en enero. Esta es la cuarta vez con una película de Thor y la octava película de Marvel en general. Muy emocionado, emocionado de probar algo diferente".

"Las últimas tres películas, creo que ciertamente superamos los límites. Hemos tenido algunas versiones diferentes del personaje. Ahora la gente espera un cambio dramático. Tenemos mucho trabajo por delante. Taika Waititi, ha vuelto a dirigir. Está escribiendo el guión ahora mismo. Natalie Portman estará en la película, Tessa Thompson. Así que tenemos una gran cantidad de actores, reparto y equipo".

Brandon Davis de Comicbook.com desglosó algunos de los detalles sobre la saga de producción de Love and Thunder.

“En abril, se anunció que Thor: Love and Thunder se trasladaría del 18 de febrero de 2022 al 11 de febrero de 2022, como parte de un cambio de programación anunciado por Disney. Waititi tuvo una respuesta divertida a este pequeño cambio. Por supuesto, otro cambio en la fecha de estreno de la película no está descartado. Tal como está ahora, Thor: Love and Thunder llega a los cines tres semanas antes de The Batman de DC y seis semanas antes de Doctor Strange in the Multiverse of Madness ”, explicó.

Chris Hemsworth trabajará nuevamente con Natalie Portman en Thor: Love and Thunder

"Por lo general, un cambio de un comienzo en enero a un lanzamiento 15 meses después podría ser un poco ajustado, pero Thor: Love and Thunder está utilizando la tecnología de producción utilizada en The Mandalorian, que reducirá la carga para el equipo de posproducción".

“Está previsto que Hemsworth regrese para Thor: Love and Thunder, junto con Tessa Thompson y Natalie Portman. Portman, además de aparecer brevemente en Avengers: Endgame, no ha sido una parte importante del Universo Cinematográfico de Marvel desde Thor: The Dark World”, continuó Davis.

“Esta vez, ella misma se convertirá en Thor, ya que su personaje sigue una historia de cómic popular. Taika Waititi ha vuelto para dirigir la película después de ganarse el corazón de los fans con Thor: Ragnarok ".

“WandaVision es oficialmente el primer título de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. Lo más probable es que se publique solo un episodio en 2020, ya que The Mandalorian estrenará nuevos episodios todos los viernes hasta el 18 de diciembre. Un estreno el 25 de diciembre para WandaVision parece una posibilidad”, continuó.

¿Qué es lo que más te emociona en Love and Thunder? ¡Háznoslo saber en los comentarios! y mantente informado con La Verdad Noticias para conocer más detalles sobre la película.