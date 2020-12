¡Confirmado! Reboot de Lizzie McGuire es cancelado definitivamente

Como te informamos previamente en La Verdad Noticias, hace un año, durante la expo D23, se dio a conocer que en la nueva plataforma de Disney Plus llegaría una serie reboot del clásico Lizzie McGuire protagonizado por Hilary Duff.

Tras darse a conocer la noticia, los verdaderos fans de la historia, que fue un éxito a principios de la década de los 2000, mostraron su felicidad, pues la historia prometía mucho, sin embargo, en un año lleno de desgracias ha llegado una más.

Y es que a través de su cuenta oficial de Instagram la protagonista de esta historia dio a conocer que el Reboot ha quedado cancelado definitivamente, pese a todos los esfuerzos del equipo y de la producción para realizarlo.

“Sé que los esfuerzos y las conversaciones han estado en todas partes tratando de hacer que un reinicio funcione, pero lamentablemente, y a pesar de los mejores esfuerzos de todos, no va a suceder”.

¿Por qué no habrá reboot de Lizzie McGuire?

Las razones aún son ambiguas, sin embargo, se dice que el creador Terry Minsky no pudo llegar a un acuerdo con los ejecutivos de Disney, ya que el buscaba darle un giro más adulto a Lizzie McGuire, una mujer en sus 30, viviendo cosas de adultos, y esto no parecía gustarle a Disney, quienes siempre destacan por mostrar contenido más infantil y juvenil.

Aunque ha sido un golpe fuerte para todos los fans que esperábamos con ansias este regreso, la actriz y cantante Hilary Duff nos regaló una sonrisa al final de tan triste mensaje al publicar la frase:

“Hey now, this is what 2020 are made of”

Lo anterior haciendo referencia a la canción “This is what dreams are made of” de la película de Lizzie McGuire estrella pop. ¿Esperabas un reboot de la icónica serie de Disney?, dinos tu opinión en los comentarios.

