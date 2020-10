¡Confirmado! ‘No Time To Die’ será la última película de Daniel Craig como James Bond

En una entrevista para el podcast No Time To Die, creado en exclusiva para avanzar informaciones sobre la próxima película de James Bond, que lleva el mismo nombre, Barbara Broccoli ha confirmado que Daniel Craig no volverá a encarnar al agente 007.

Broccoli, que es una de las productoras de la cinta, adelantó algunos detalles sobre la que será la película número 25 de la saga Bond. Señaló que No Time To Die es una película Bond clásica, pero con un giro moderno; tiene referencias a los diálogos y escenarios que aparecen en los libros de Ian Fleming, creador del personaje, pero también muestran a un Bond diferente, más vulnerable, que incluso se puede decir que está enamorado.

Póster promocional No Time To Die

La productora anunció que esta será una película muy especial puesto que es “la quinta y última” que protagoniza Daniel Craig y, como tal, supone la conclusión de las diferentes tramas narrativas que se han ido desarrollando en las historias protagonizadas por el actor británico de 52 años.

Daniel Craig debutó en el papel de James Bond con Casino Royale en 2006. Por entonces, muchos de los fans de la saga se mostraron recelosos por esta elección, puesto que veían en Craig a un actor demasiado físico y algo rudo, alejado de la elegancia y picardía que caracterizan a 007.

Sin embargo, Craig acabó convenciendo en esta revisión de la primera novela de Fleming. La película suponía una versión moderna, más acorde a nuestros días, y el actor británico encarnó perfectamente al nuevo 007.

La novela Casino Royale se publicó en 1952, más de medio siglo antes del estreno de esta nueva entrega cinematográfica; era lógico que se produjeran algunos cambios. 007 ya no jugaba al baccarat, como en la novela, sino que, con la modernización del casino, era más lógico que jugase al poker, de moda entonces por el ‘boom’ de las plataformas online. Bond era más físico, sí, pero su personaje también tenía más profundidad, más matices.

Casino Royale resultó una película de acción, con un James Bond diferente a los anteriores, que supo mantener la esencia de los libros y de 007. Se seguiría la misma línea en las siguientes entregas protagonizadas por Daniel Craig: Quantum of Solace, Skyfall y Spectre.

Antes del estreno de Spectre, se especuló mucho sobre la posibilidad de que fuera la última vez que Craig interpretase a James Bond. Así lo dio a entender el propio actor quien, en entrevistas posteriores, confirmó sus dudas respecto a volver a hacer de 007 debido a la ansiedad que le suponía un rodaje tan intenso y con tanta repercusión, además de no sentirse capacitado físicamente.

Ese gran esfuerzo físico que demanda interpretar a James Bond ha sido lo que ha retrasado el estreno de No Time To Die, previsto ahora para finales de noviembre. Han pasado cinco años desde la última vez que Craig fue Bond, y ha necesitado todo ese tiempo para que su cuerpo pudiera estar a la altura de las exigencias del personaje. A juzgar por el nuevo tráiler de No Time To Die (Sin tiempo para morir), esa exigencia no es algo que haya cambiado en la nueva película dirigida por Cary Joji Fukunaga.

Día Mundial de James Bond

El 5 de octubre es oficialmente el Día Mundial de James Bond. Se eligió este día porque fue el 5 de octubre de 1962 cuando se estrenó Dr. No, la primera de las siete películas Bond interpretadas por Sean Connery como protagonista, donde le acompaña Ursula Andress, la primera “chica Bond”.

Connery se considera el primero de los seis actores que han interpretado a James Bond en la gran pantalla, pero no fue el primero en meterse en la piel del agente 007. El primer actor en interpretar a James Bond fue Barry Nelson, quien en 1954 apareció en un capítulo de la serie Climax! que adaptaba la novela Casino Royale.

Después de Connery, encontramos a ese Bond que pocos recuerdan: George Lazenby, actor australiano que solamente apareció como 007 en Al servicio secreto de su majestad.

Roger Moore es, junto a Connery, uno de los Bond más recordados, fue el rostro de 007 durante más de una década, entre 1973 y 1985. Timothy Dalton le tomó el relevó y protagonizó dos películas, Alta tensión y Licencia para matar.

En un momento en el que parecía que James Bond era cosa del pasado, su figura renace con Golden Eye y Pierce Brosnan. El actor irlandés interpretaría al agente secreto en otras tres películas, antes de que Daniel Craig retomase el personaje en 2006.

No fue fácil para Craig convencer a los más nostálgicos de Bond, sin embargo, ahora está considerado como uno de los mejores. Tanto es así, que el actor que más opciones tiene de ser su sustituto es también un inglés musculoso capaz de ofrecer distintos matices al personaje.

La elección de Tom Hardy como el próximo James Bond suena con tanta fuerza, que las casas de apuestas del Reino Unido han dejado de ofrecer la opción de hacer pronósticos sobre quién será el siguiente actor en ser 007, puesto que consideran es evidente que será él.