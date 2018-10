Confirmado: La temporada 7 de "Orange is the new black" será la última (VIDEO)

Una de las series más famosas y controversiales de los últimos años, es “Orange is the new black” perteneciente a la cadena Netflix, narra la vida de varias mujeres que cumplen una condena en prisión, la serie incluso puso en el mapa a Ruby Rose, pues debido a su popularidad ha sido seleccionada para encarnar a Batwoman en una serie de la cadena The CW.

Termina la sentencia.

Netflix confirmó que después de 7 temporadas, la famosa serie llegaría a su fin, lo que conmocionó a los fieles fans de esta, pues no creían que la noticia fuera verdad.

“Mi corazón es naranja y se funde a negro”

El mismo Jenji Kohan, creador de la serie confirmó la triste noticia, pues dijo:

“Siete temporadas después, es hora de salir de la cárcel, extrañaré a todas las “Badass” de Litchfield y al increíble equipo con el que hemos trabajado. Mi corazón es naranja y se funde a negro".

Basada en las memorias de Piper Kerman: “Orange is the new black: Crónica de mi año en una prisión federal de mujeres” La serie se ha vuelto una de las más exitosas desde su estreno en el año 2013.

El elenco de la serie se unió para dar la noticia a sus fans mediante un video, aquí te lo dejamos: