¡Confirmado! Chef Benito no estará en MasterChef

Desde la primera temporada de MasterChef México, el Chef Benito Molina se posicionó como una eminencia en el mundo de la cocina, siendo rudo, pero comprensivo con los participantes, y justo con sus críticas.

Sin embargo, desde la temporada pasada MasterChef: La Revancha, el famoso tuvo problemas con la producción del reality show de Tv Azteca, después de la llegada del Chef José Ramón Castillo, quien al parecer tuvo roces con él.

Después de 5 años de participar de esta producción, fue la televisora del Ajusco quien informó que no participará en esta temporada, debido a supuestas incompatibilidades de agenda, esto a través de un comunicado.

Chef Benito fuera a días del estreno

Si bien no había nada confirmado, era obvio que no estaría en esta nueva temporada, ya que el profesional de los alimentos no aparecía en los videos promocionales, ni en los comerciales, además de que en sus redes personales tampoco compartió nada al respecto.

¡Le deseamos todo el éxito del mundo a nuestro querido Chef Benito Molina ! ���� Publicado por MasterChef Mx en Martes, 27 de octubre de 2020

En ese sentido, en esta nueva temporada del reality show de cocina más famoso de la televisión, solo estarán el Chef José Ramón, Chef Adrián Herrera, y la Chef Betty Vázquez, y la conducción estará bajo el mando de Anette Michelle.

Sin la presencia de Benito Molina, este reality show dará inicio el próximo 30 de octubre, y será todos los viernes que veamos a los nuevos participantes dándolo todo en la cocina, de hecho el productor ha revelado que este casting es uno de los mejores en años, y uno de los participantes es el hijo del gobernador Cuautemoc Blanco.

Te puede interesar: Descubre el fraude que es “el reality” MasterChef México

¿Crees que será mejor o peor esta temporada de MasterChef sin Benito Molina?, ¿Crees que su salida tenga que ver con el Chef José Ramón Castillo?, dinos tu opinión sobre esta y otras noticias de La Verdad Noticias en los comentarios.