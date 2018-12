¡Confirmado! Adamari López anuncia su regreso en el programa “Un nuevo día”

La conductora Adamari López, realizó un anuncio a todos sus fieles seguidores de las redes sociales al mencionar que regresará al programa de televisión de "Un Nuevo Día" para el próximo año 2019 en el mes de enero.

Recordamos que Adamari López estuvo ausente durante varios meses, debido a una gripe que se le complicó y a raíz de que su estado de salud empeoró, la famosa no pudo continuar en la emisión del programa "Un Nuevo Día".

Tal vez te pueda interesar: Yanet García muestra sus encantos al lucir sexy prenda transparente (FOTO)

Tras casi tres meses sin aparecer frente a las cámaras, la conductora Adamari López ha mencionado lo siguiente.

La famosa estará de nueva cuenta en el programa el próximo 7 de enero.

"Gracias a dios me he podido recuperar muy bien. Todavía me faltan unos días para estar completamente sana, pero ya estoy lista para regresar". "Gracias por sus oraciones, gracias por estar pendiente de mis salud ya 'prontito' voy a estar con ustedes". Mencionó Adamari López.