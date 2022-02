Confirma que Peña Nieto le fue infiel a Angélica Rivera en diversas ocasiones

Aseguran que EPN cometió infidelidad.

La actriz Cynthia Klitbo, quien dijo ser una de las mejores amigas de Angélica Rivera, rompió el silencio e hizo fuertes revelaciones sobre el matrimonio de la famosa con el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Fue durante el programa de la periodista Ines Moreno, en donde la famosa confesó que Rivera sí se enamoró del ex mandatario, pese a los rumores que englobaron su relación durante el tiempo que la actriz fue Primera Dama.

"¿Cuánto debió haber cobrado por 12 años con Peña Nieto? ¡Se enamoraron, me consta! Tronaron como cualquier otro matrimonio. Era guapo, era gobernador, era un hombre con poder que la podía proteger y tener con sus hijas", confesó Cynthia Klitbo.

En 2019 hicieron oficial su separación después de casi 10 años de matrimonio.

Además, agregó que Enrique Peña Nieto no fue una buena pareja con su colega, por lo que prefirió mantener distancias sobre su relación. “Ya no es mi amigo porque mi amiga es Angélica y le hizo cosas feas a mi amiga y yo ya no quiero saber nada de ese señor", aseguró la famosa.

Revela infidelidades

Ante los cuestionamientos sobre el presunto maltrato físico registrado durante el matrimonio del ex presidente y la actriz, Cynthia aclaró que aunque no existió algún tipo de violencia como se aseguró, sí hubo infidelidad por parte del ex mandatario.

"Que te pintan el cuerno siendo primera dama, mi reina, qué más quieres, porque eso ya estaba pasando desde antes. Lo que pasa es que Angélica dijo 'Termino mi posición de primera dama hasta el último día del sexenio'.

Aunque se reservó el nombre de la persona con quien presuntamente el ex presidente le fue infiel a Angélica Rivera, la actriz afirmó: “Yo no me aprendo el nombre de las pr***is, perdóname, ¿por qué tendría que acordarme del nombre de la tipa que le hizo la vida imposible a mi amiga. Güerita y dizque de buena familia pero pr***i al fin y al cabo".

Por último, agregó que fue por los escándalos que ‘La Gaviota’ optó por mantenerse alejada de la vida pública. “Después de lo de la Casa Blanca mi amiga decidió que ya no quería salir a cuadro, entonces ella siguió haciendo cosas y, bueno, la gente no la conoce pero yo no cambio a mi primera dama”.