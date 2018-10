Confesión de Yanet García de un posible pack sorprende a sus seguidores

Yanet García, como todos sabemos, es la joven que salto a la fama después de presentar la sección del clima en un programa de televisión en Monterrey. La presentadora, de inmediato dejó a más de uno con la boca abierta, pues su escultural y particular físico, no pasó desapercibido para la audiencia. A partir de ese momento, la sexy “chica del clima” como se le conoce, ha sido protagonista de varios escándalos.

Después de varias polémicas, unas personales y otras ajenas, Yanet García volvió a dar de que hablar, pues recientemente estuvo como invitada especial en el programa “MoJoe”, el cual es conducido por la guapa Montserrat Oliver y Yolanda Andrade. El programa se distinguió por una peculiar dinámica, la cual se basó en preguntas y respuestas, por lo que el turno de Yanet García a ser interrogada, fue el protagonista de la noche, pues las preguntas resultaron ser algo incomodas y sensibles para la presentadora.

Otro de los invitados especiales a este programa, fue “El Rasta” ganador del reality “4 Elementos” y responsable de prender el programa con los primeros cuestionamientos hacia la bella Yanet.

¿Te has tomado fotos desnuda y a quien se las has mandado?

De inmediato, la pregunta causo nerviosismo en la conductora, sin embargo esta dio una contestación sincera…

“Fíjate que yo soy muy cuidadosa con mis redes sociales, y de verdad jamás lo he hecho. Porque ahorita estamos tan expuestos, que ya no puedes hacer eso ni con tu celular ya no tenemos privacidad. De verdad te lo juro, me tomo fotos sexis a lo mejor traje de baño o con lencería”, comentó la chica del clima.

No obstante a su respuesta y en busca de polemizar aún más el tema, fue la conductora Yolanda Andrade quien tomó la batuta y en la inteligencia de lograr obtener mayor información al respecto, le preguntó a la ya nerviosa Yanet, ¿Si existía la posibilidad de que su novio, le haya sacado alguna foto intima?

Pero para desgracia de muchos, la conductora contestó tajante y segura…

“Mi novio, bueno ya no tengo novio, pero mi ex novio, como los dos trabajamos en redes sociales decimos no. Sí me tomo fotos sexis, nada que no haya mostrado en mis redes sociales, pero desnuda te lo juro que nunca me he tomado”, afirmó Yanet.