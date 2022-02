Conductores del Programa Hoy ganaban una “mierd…” al inicio de su carrera

Los conductores hablaron de sus inicios en la televisión/Foto: Quien

Antes de ser las estrellas del Programa Hoy, los conductores Jorge El Burro Van Rankin, Raúl El Negro Araiza y Paul Stanley revelaron que sus primeros sueldos al trabajar en televisión y teatro eran muy pocos, por lo que no les alcanzaban para vivir. Al igual que ellos, el conductor Yordi Rosado, también dijo que cuando comenzó su carrera no tenía tan buenos ingresos.

Fue durante una emisión del programa “Miembros al aire” que los conductores señalaron que la mayoría de las veces el salario depende de la popularidad del famoso y no de su talento. "Es de momentos esta carrera, se está arriba, se está abajo, pero no dejas de ser”, expresó Araiza.

“Si hay momentos en los que estás arriba que te puedes cotizar mejor... Yo me la he tenido que tragar esa: 'Negro, pues tú llevas años, pero este (actor) está vendiendo más'", recordó Raúl. Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, se sabe que en el Programa Hoy se redujeron algunos salarios debido a la pandemia, pero los famosos ganaban mucho menos hace algunos años.

Estos eran los primeros sueldos de los conductores del Programa Hoy

Los conductores revelaron que no ganaban mucho al principio/Foto: Instagram

El Burro Van Rankin mencionó que cuando inició su trabajo en el programa de televisión “El Calabozo” costaba alrededor de 2 mil 500 pesos. Cuando le preguntaron cuánto ganaba el conductor dijo:

"Una mi*rda, ganaba... cada programa costaba 2 mil o 3 mil pesos, no me acuerdo de la cantidad que ganaba, pero sí era un sueldo bajo".

Van Rankin reveló que nunca pudo vivir de lo que ganaba en El Calabozo. Mientras que Paul Stanley aseguró que recibía 500 pesos por función en el teatro, en ese entonces hacía obras dirigidas para estudiantes y aún no había entrado a Televisa.

Ante esto, Yordi Rosado señaló que rechazó excelentes proyectos porque no les gustaba el sueldo que les ofrecían. Mientras que El Burro Van Rankin respondió: "la neta yo no (he dejado algún trabajo), lo que hay que hacer para tragar yo me agacho".

En el caso de Raúl Araiza, el conductor del Programa Hoy recordó que estuvo a punto de rechazar trabajar en la serie argentina “Amor Mío”, debido a que no le estaban ofreciendo un buen sueldo, sin embargo su padre le hizo cambiar de opinión, algo que agradece ya que se ha convertido en uno de sus trabajos más exitosos.

Asimismo, Araiza mencionó que años atrás también trabajó con el productor Alejandro Gou, pero en ese momento solamente le ofrecía 3 mil pesos por función de teatro. Raúl tuvo que aceptar este sueldo ya que en ese momento ya era papá y tenía que solventar los gastos de su familia.

¿Cuánto le pagan a los conductores del Programa Hoy?

Galilea Montijo y Andrea Legarreta son las que más ganan en el matutino/Foto: Desde la cuna

Los conductores del matutino de Televisa están entre los mejores pagados. De acuerdo con el medio Terra, Galilea Montijo es quien más gana, ya que recibe 200 mil pesos al mes; mientras que Andrea Legarreta gana 850 mil pesos al año.

En el caso de Raúl Araiza, él se embolsa 430 mil pesos anuales por su trabajo en Televisa. En el caso del resto de los conductores del Programa Hoy, sus sueldos dependen de las apariciones que tengan en la pantalla y de su popularidad.

