Conductores de hoy protagonizan fuerte discusión en vivo: “Es que no me haces caso”

El Programa Hoy se ha vuelto uno de los más populares y vistos a nivel nacional, debido a su gran elenco de conductores que ha sabido ganarse el cariño del público. Sin embargo, a veces estos han tenido algunos roces que han quedado evidenciados en vivo.

Fue esto lo que sucedió en el programa del pasado miércoles 7 de diciembre, donde dos de sus conductores tuvieron un tenso momento que acabó en una fuerte discusión al aire ¿Qué pasó?

Cómo te dijimos en La Verdad Noticias, últimamente el programa ha destacado gracias a las controversias que han existido con su reality Las Estrellas Bailan en Hoy, pero esta vez han dado la nota por el tenso momento que se vivió en el set.

Conductores de Hoy tienen discusión en vivo

Todo sucedió cuando los conductores se encontraban haciendo el juego de los “Vecinos” y el famoso Arath de la Torre estaba dando las indicaciones a los equipos, sin embargo, Galilea Montijo no estaba poniendo atención y se colocó en un lugar que no le correspondía.

Después de que en varias ocasiones le pidiera a Gali que vaya a su lugar dentro de la dinámica, el famoso se molestó y terminó haciendo un reclamo a la bella conductora tapatía.

"Es que no me haces caso, estás chismeando y no me haces caso", dijo Arath de la Torre

¿Habrá cambios en Hoy?

Se espera que en los próximos meses el programa reciba cambios

A finales de este 2022, el elenco original del programa ha sufrido algunos cambios importantes, pues Tania Rincón y Andrea Escalona, dos de las más queridas por el público, han tenido que abandonar las transmisiones por distintos motivos.

Es por eso que para suplir estas bajas el programa, la producción ha traído a estrellas como Marisol González y Mariana Echeverría, aunque hay que aclarar que esto será temporal, pues, tanto Tania como Andrea deben reintegrarse próximamente.

