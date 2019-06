Conductores de "Ventaneando" prefieren "La Academia" y critican "La Voz"

En el programa de TV Azteca "Ventaneando", los conductores empezaron a comentar sobre el programa de canto "La Voz" conducido por Jimena Pérez "La Choco".

Como recordamos cuando la conductora de TV Azteca "La Choco", tuvo una emotiva sorpresa cuando anunciaron que ella sería la presentadora del reality show, Pati Chapoy estuvo muy feliz con la noticia.

Cabe mencionar que tras el inicio de "La Voz" algunos usuarios criticaron la participación de la conductora, ya que hubieran preferido ver a otras presentadoras como Vanessa Claudio o Tania Rincón.

Durante el anterior programa, Pati Chapoy confesó que ella prefiere "La Academia" y no "La Voz", ante esta polémica, "La Choco" quedó muy impactada por el comentario de la titular de "Ventaneando", diciendo como burla que iba a llorar.

Pati Chapo confesó que prefiere "La Academia"

"Son programas totalmente diferentes, yo si me preguntan prefiero La Academia, si me preguntan qué conductora me gusta es La Choco". Mencionó Pati Chapoy.