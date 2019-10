Conductores de "Venga la Alegría" contactan a José José desde el más allá

Uno de los grandes cantantes de México José José ha dejado una enorme tristeza a familiares, amigos de la farándula y fans. Su muerte ha impactado a todo el mundo y tras su partida diversos artistas han recordado su gran trayectoria a través de fotografías y videos.

Durante el programa "Venga la Alegría", los conductores tuvieron a un invitado especial en el foro de TV Azteca además de la médium Nelly, quién reveló algo inesperado tras la muerte del cantante José José.

"Hay una sensación de tristeza muy aguda, por mucho tiempo pidió ver a Sol, a él le dijeron que ellos no querían verlo que estaban ofendidos. Él pidió a dos personas que lo cuidaban, no sé quién sea Jimmy, él era el que se estaba haciendo cargo de las personas que lo ayudaban.

La médium comenzó a mencionar lo que a José José le hubiera gustado hacer antes de morir, pues como recordamos la relación con sus hijos se tornó muy distante tras irse a vivir a Miami.

"José José nunca estuvo desatendido, pero estuvo mal informado, a él le dijeron que Pepe no quería verlo, que él solo quería saber que estaba bien".

La conductora Cynthia Rodríguez le cuestionó a la invitada sobre algún mensaje que "El príncipe de la canción hubiera querido decirles a sus hijos: "Él habla de Elena, él dice que le hubiese gustado estar como en su momento que estuvo con ellos... pude haber sido todo lo malo en adicciones, tú sabes por los momentos que pasé y mis hijos me sacaron a flote".

La médium durante su intervención comentó que José José no comía bien a causa de un dolor y que solo podía comer papillas, pues ya no ingería alimentos; de igual forma reveló que Sarita si se hizo cargo del cantante durante su enfermedad, pero no quería que sus hermanos estén cerca de su papá.

