Conductores de ‘Venga la Alegría’ PELEADOS por una mujer (VIDEO)

Esta semana en el programa 'Miembros al aire', acudió como invitado especial Fernando del Solar, quien como usted recordará, alguna vez perteneció al reparto del matutino de TV Azteca: ‘Venga la Alegría’.

Ahí, se reencontró con Mauricio Mancera, quien fuera su compañero de emisión en aquellos tiempos, sin embargo, en plena transmisión confesaron que ¡se detestaban por culpa de una mujer!.

Fernando del Solar fue quien comenzó platicando la anécdota, en la que aseguró que recibía muy malos tratos por parte de Mancera, hasta que un día no lo soportó más.

Y es que el conductor reveló que Mancera y él se dejaron de hablar por 6 meses, aunque compartían pantalla:

“Lo saludaba por las mañanas y él me volteaba la cara o simplemente me ignoraba como si yo no estuviera ahí”.