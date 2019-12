Conductores de TV Azteca se ponen cachondos con íntimas confesiones (VIDEO)

Uno de los programas de TV Azteca que más disfrutan las familias mexicanas es "Venga la Alegría", pues luego de que han surgido cambios en el proyecto de entretenimiento, ha logrado cautivar la atención del público, sobre todo por una de las candentes dinámicas que se presentan en el foro.

La llegada de Cynthia Rodríguez, Roger González y Laura G en el programa de TV Azteca, ha dividido opiniones en las redes sociales, pues algunos internautas han criticado la participación de la ex conductora de Televisa, debido a su forma de ser durante la transmisión de "Venga la Alegría".

Sin embargo, los demás conductores han logrado el recibimiento y cariño de los televidentes. En algunas ocasiones han protagonizado bochornosos momentos debido a las fuertes confesiones que han realizado durante el programa.

En la emisión pasada del programa de TV Azteca los conductores dieron a conocer algunos momentos que han vivido en la intimidad, pues tuvieron que contestar las atrevidas preguntas de la divertida sección "¿Quién se atreve?", una de las dinámicas favoritas del público.

Durante las confesiones Brandon Peniche reveló que es muy apasionado en la intimidad, sus atrevidos comentarios dejaron sorprendidos a sus demás compañeros, aunque las conductoras de TV Azteca no se quedaron atrás con sus revelaciones, pues Penélope Menchaca reveló algo inesperado.

"Me voy a controlar, quizás nunca se los he dicho, pero yo si soy calenturienta por naturaleza... El que él sea como que está desesperado eso es lo que más me gusta".